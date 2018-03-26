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Борцы Найфонов и Байцаев стали победителями турнира в Болгарии
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Борцы Найфонов и Байцаев стали победителями турнира в Болгарии 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Найфонов в финале соревнований в весовой категории до 86 кг победил представителя Испании Таймураза Фриева. Бронза досталась Шамилю Кудиямагомедову (Италия) и Денису Балауру (Молдавия). Байцаев (до 97 кг) в финале оказался сильнее турка Ризы Йылдырима. Третье место заняли россиянин Расул Магомедов и украинец Мурази Мчедлидзе.
В категории до 125 кг серебряным призёром стал россиянин Мурадин Кушхов, золото выиграл грузин Гено Петриашвили. Светлана Липатова (до 59 кг) в финале победила болгарку Мими Христову. Серебро завоевали россиянки: Милана Дадашева (до 50 кг), Екатерина Полещук (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Светлана Бабушкина (до 65 кг), Анастасия Братчикова (до 68 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Бронзовыми призёрами стали: Надежда Соколова (до 50 кг), Ксения Незговорова (до 53 кг), Нина Менкенова (до 55 кг), Татьяна Смоляк (до 62 кг), Валерия Суворова (до 65 кг). В греко-римской борьбе россиянин Дмитрий Петайкин (до 77 кг) в финале уступил сербу Виктору Немешу. Евгений Салеев (до 85 кг) проиграл в финале Тареку Абделсламу из Болгарии.
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