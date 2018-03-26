Товарищеская встреча по футболу. Россия — Франция (прямая видеотрансляция)

Во вторник, 27 марта, сборная России по футболу в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира проведет товарищеский матч с командой Франции. Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге.

23 марта россияне провели контрольный матч с Бразилией в Москве. Встреча, собравшая около 60 тысяч зрителей, завершилась в пользу соперника — 3:0. Голами после перерыва отметились Миранда, Коутиньо и Паулиньо.

24 марта сборная России начала подготовку уже к следующему спаррингу — против французов. Эта встреча пройдет в Северной столице. В последний раз стадион «Санкт-Петербург» принимал матч с участием россиян 14 ноября, когда наша команда сыграла вничью с Испанией — 3:3. Напомним, что на этой арене пройдут семь матчей Чемпионата мира: четыре встречи группового этапа, включая Россия — Египет (19 июня), по одной игре 1/4 и 1/2 финала, а также битву за 3-е место.

Состав сборной России:

Как и сборная России, французы, занимающие 9-е место в рейтинге ФИФА, сейчас готовятся к xемпионату мира-2018. 23 марта на арене «Стад де Франс» под Парижем подопечные Дидье Дешама сыграли контрольный матч с Колумбией, в котором уступили — 2:3, ведя в счете 2:0 к 26-й минуте (Оливье Жиру и Тома Лемар ).

В Санкт-Петербург сборная Франции прилетит 26 марта, и вечером того же дня проведет предыгровые мероприятия на стадионе «Санкт-Петербург».

Состав сборной Франции:

Сборные России (СССР) и Франции на сегодняшний день провели 18 очных встреч. В шести случаях побеждали наши футболисты, в пяти — французы. Еще семь поединков завершились вничью. Баланс забитых и пропущенных мячей у нашей команды положительный — 27-25 (+2).

Начало матча Россия — Франция 27 марта в 18:50 мск.