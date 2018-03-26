Во вторник, 27 марта, сборная России по футболу в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира проведет товарищеский матч с командой Франции. Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге.
23 марта россияне провели контрольный матч с Бразилией в Москве. Встреча, собравшая около 60 тысяч зрителей, завершилась в пользу соперника — 3:0. Голами после перерыва отметились Миранда, Коутиньо и Паулиньо.
24 марта сборная России начала подготовку уже к следующему спаррингу — против французов. Эта встреча пройдет в Северной столице. В последний раз стадион «Санкт-Петербург» принимал матч с участием россиян 14 ноября, когда наша команда сыграла вничью с Испанией — 3:3. Напомним, что на этой арене пройдут семь матчей Чемпионата мира: четыре встречи группового этапа, включая Россия — Египет (19 июня), по одной игре 1/4 и 1/2 финала, а также битву за 3-е место.
Состав сборной России:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак").
Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат").
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания), Антон Швец ("Ахмат")
Нападающие: Антон Заболотный ("Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").
Как и сборная России, французы, занимающие 9-е место в рейтинге ФИФА, сейчас готовятся к xемпионату мира-2018. 23 марта на арене «Стад де Франс» под Парижем подопечные Дидье Дешама сыграли контрольный матч с Колумбией, в котором уступили — 2:3, ведя в счете 2:0 к 26-й минуте (Оливье Жиру и Тома Лемар).
В Санкт-Петербург сборная Франции прилетит 26 марта, и вечером того же дня проведет предыгровые мероприятия на стадионе «Санкт-Петербург».
Состав сборной Франции:
Вратари: Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Уго Льорис ("Тоттенхэм" Англия), Стив Манданда ("Марсель").
Защитники: Рафаэль Варан ("Реал" Испания), Лука Динь, Самуэль Юмтити (оба — «Барселона» Испания), Преснел Кимпембе ("ПСЖ"), Лоран Косельни ("Арсенал" Англия), Бенжамен Павар ("Штутгарт" Германия), Джибриль Сидибе ("Монако"), Лукас Эрнандес ("Атлетико" Испания).
Полузащитники: Н'Голо Канте ("Челси" Англия), Тома Лемар ("Монако"), Блез Матюиди ("Ювентус" Италия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед" Англия), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Корентин Толиссо ("Бавария" Германия).
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Севилья" Испания), Антуан Гризманн ("Атлетико" Испания), Усман Дембеле ("Барселона" Испания), Оливье Жиру ("Челси" Англия), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед" Англия), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Флорьян Товен ("Марсель").
Сборные России (СССР) и Франции на сегодняшний день провели 18 очных встреч. В шести случаях побеждали наши футболисты, в пяти — французы. Еще семь поединков завершились вничью. Баланс забитых и пропущенных мячей у нашей команды положительный — 27-25 (+2).
Стоит отметить, что все встречи получались достаточно упорными и заканчивались победами или поражениями максимум в два мяча. Впервые соперники столкнулись 23 октября 1955 года на Центральном стадионе «Динамо» в Москве. Тогда победитель выявлен не был — 2:2 (Эдуард Стрельцов, Никита Симонян — Раймон Копа, Роже Пьянтони). А последний на сегодня матч, проходивший на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени, завершился победой французов — 4:2 (Н'Голо Канте, Андре-Пьер Жиньяк, Димитри Пайет, Кингсли Коман — Александр Кокорин, Юрий Жирков). Предстоящая игра станет первым домашним поединком с Францией, который сборная России проведет за пределами Москвы.
Начало матча Россия — Франция 27 марта в 18:50 мск.