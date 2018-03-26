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Федор Смолов: «Фенербахче» реально хотел меня приобрести"
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Федор Смолов: «Фенербахче» реально хотел меня приобрести" 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о курьезном случае, который породил к нему интерес со стороны турецкого «Фенербахче». По словам футболиста, все началось с газетных слухов.
— Мы играли с «Фенербахче» в Лиге Европы, и за пару дней до матча турецкие газеты написали, что я уже заключил контракт с этим клубом, — сказал в интервью журналу Maxim Смолов. — Перед тренировкой мне об этом сказал гендиректор «Краснодара». Я такой: «Вау, не может быть!» — «Да это везде в Интернете». И тут мне в «Инстаграме» повалили писать сотни болельщиков «Фенера». «Come to us», желто-синие значки. Что забавно, это породило у «Фенербахче» предметный интерес, и они потом выходили на клуб, реально хотели меня приобрести.
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