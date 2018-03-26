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Ямальцы завоевали 109 медалей на Арктических зимних играх. Ансамбль «Мачит коймы» покорил творчеством
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Ямальцы завоевали 109 медалей на Арктических зимних играх. Ансамбль «Мачит коймы» покорил творчеством 

ИА Север-Пресс 41 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские спортсмены на Арктических зимних играх по общему числу завоеванных наград стали четвертыми. На счету нашей команды — 109 медалей: 51 золотых, 38 серебряных и 20 бронзовых. Напомним, четыре года назад в копилке спортсменов были 134 медали.
Международные соревнования прошли с 18 по 24 марта в канадских городах Хей Ривер и Форт Смит. Спортивная программа состояла из 19 видов спорта. Ямальцы выступили в арктическом многоборье, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и биатлоне на снегоступах, лыжных гонках, настольном теннисе, фигурном катании и футзале.
Уникальность Арктических зимних игр заключается в том, что помимо соревнований большое внимание уделяется сохранению и развитию традиционных видов спорта коренных малочисленных народов Севера, а также их традиционной культуре.
В этом году с культурными традициями Ямала участников Арктических игр познакомил уже известный ансамбль селькупской песни «Мачит коймы». По словам участников мероприятия, в течение всей недели артисты из разных регионов стран-участниц представляли свои культуры, обменивались знаниями, учили друг друга навыкам горлового пения, игре на барабанах и бубнах, звукоподражаниям птицам, пению саамских йойков, разным танцам народов мира. Все семинары проходили в очень позитивной и дружелюбной атмосфере под руководством преподавателя вокала и танцев, актерского мастерства Бренды Горлик из Ванкувера.
Ансамбль селькупской песни «Мачит коймы» группа успешно выступил на гала-концерте, была прямая трансляция на канале sportcanada.ca/awg.
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