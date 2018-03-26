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СМИ: китайская футбольная ассоциация собирается ввести запрет на татуировки
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СМИ: китайская футбольная ассоциация собирается ввести запрет на татуировки 

Р-Спорт 41 минуту назад
Китайская футбольная ассоциация (CFA) в ближайшее время собирается ввести запрет на демонстрацию игроками своих татуировок, пишет газета Global Times.
Сообщения о таком намерении ассоциации появились после того, как на прошлой неделе игроки молодежной и национальной сборной Китая вышли на поле в матчах с бандажами на руках, скрывающими их татуировки.
"Всекитайская ассоциация футбола в скором времени опубликует документ, касающийся татуировок на матчах в рамках китайской суперлиги и играх национальной сборной", — пишет газета.
"Мне не нравятся любые виды татуировок и крашеные волосы. Любой игрок команды, который хочет играть в следующем матче, должен свести свои татуировки и смыть краситель с волос. Они должны сконцентрироваться на игре, а не на своем имидже и образе", — приводит издание слова главного тренера юношеской сборной Китая (игроки до 19 лет) Лю Сяосиня.
Сообщения о том, что ассоциация может запретить футболистам татуировки, вызвала горячую дискуссию в сети, где многие пользователи считают, что это частное дело игроков и необходимости в запрете нет.
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