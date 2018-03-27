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Более 100 спортсменов из различных стран примут участие в Буерной неделе на Байкале
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Более 100 спортсменов из различных стран примут участие в Буерной неделе на Байкале 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
На льду Курминского залива в Ольхонском районе с 31 марта по 7 апреля пройдет Байкальская буерная неделя, которая включает в себя серию соревнований — чемпионат и первенство России по парусному спорту, международные соревнования «Кубок Байкала» и межрегиональные соревнования «Кубок Азии».
В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из различных регионов России, а также из США, Германии, Голландии, Чехии, Польши. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.
— Байкал является привлекательным местом для проведения соревнований по буерному спорту. Байкальская буерная неделя — это одно из ярких, зрелищных спортивных событий в Иркутской области, которое проводится с 90-х годов. Ежегодно количество участников мероприятия только растет, — отметил Илья Резник.
Откроют Буерную неделю на Байкале межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок Азии». С 31 марта по 1 апреля спортсмены будут состязаться в классе «DN» в пяти категориях: мужчины, женщины, гранд-мастера, юниоры и юниорки. С 31 марта по 5 апреля будет проходить первенство России по парусному спорту, со 2 по 4 апреля — чемпионат России. В первенстве примут участие спортсмены с 2002 по 2009 года рождения в классе «Ледовый оптимист» среди юношей и девушек, в чемпионате — спортсмены старше 18 лет в классе «DN» среди мужчин и женщин.
С 5 по 7 апреля пройдут международные соревнования по парусному спорту «Кубок Байкала». Здесь выступят как взрослые спортсмены (класс «DN»), так и дети (класс «Ледовый оптимист»).
Как рассказал исполнительный директор Федерации парусного спорта Иркутской области Николай Лобусов, в настоящее время на высоком всероссийском уровне от Приангарья выступают именно дети, которым конкуренцию составляют юные спортсмены Владивостока и Новосибирска.
— В классе «Ледовый оптимист» примут участие 16 лодок от Иркутской области, спортсмены которых поборются за призовые места на первенстве России. Количество участников в этом году значительно возросло, много заявилось иностранных гостей, которые борются за Кубок Байкала. Это связано, прежде всего, с тем, что соревнования набирают популярность, и в большинстве стран мира буерный сезон уже завершился, а на Байкале очень хороший лед, — подчеркнул Николай Лобусов.
Буерная неделя на Байкале — это совместный проект Всероссийской федерации парусного спорта, Федерации парусного спорта Иркутской области и Российской ассоциации класса буер DN, проводимый при поддержке министерства спорта Иркутской области.
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