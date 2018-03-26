Спортсмен из Китая победил на втором отборочном этапе Кубка мира по ICE-гольфу на Байкале

Представитель КНР Чжу Ци Юнь выиграл XIV турнир по ледово-снежному гольфу Baikal Open Ice Golf Tournament, который состоялся в поселке Листвянка Иркутского района 24-25 марта и стал заключительным мероприятием в рамках Международного фестиваля «Зимниада-2018». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутска, Владивостока, Москвы, а также из Китая и Республики Корея.

По словам председателя федерации гольфа Иркутской области Юрия Мильвита, спортсмены играли на поле периметром 2 тысячи метров. Всего гольфисты преодолели девять лунок. Турнир проходил в формате строук-плей, при котором игроки фиксировали количество ударов, затраченных на прохождение каждой лунки, и суммировали их в конце раундов.