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Спортсмен из Китая победил на втором отборочном этапе Кубка мира по ICE-гольфу на Байкале
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Спортсмен из Китая победил на втором отборочном этапе Кубка мира по ICE-гольфу на Байкале 

Советский спорт 52 минуты назад
Фото: Советский спорт
Представитель КНР Чжу Ци Юнь выиграл XIV турнир по ледово-снежному гольфу Baikal Open Ice Golf Tournament, который состоялся в поселке Листвянка Иркутского района 24-25 марта и стал заключительным мероприятием в рамках Международного фестиваля «Зимниада-2018». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутска, Владивостока, Москвы, а также из Китая и Республики Корея.
По словам председателя федерации гольфа Иркутской области Юрия Мильвита, спортсмены играли на поле периметром 2 тысячи метров. Всего гольфисты преодолели девять лунок. Турнир проходил в формате строук-плей, при котором игроки фиксировали количество ударов, затраченных на прохождение каждой лунки, и суммировали их в конце раундов.
Победителю соревнований потребовалось два удара для покорения лунки (от начала старта до лунки — 107 метров). Победа позволила спортсмену получить путевку в финал Кубка мира по ICE-гольфу на Байкале в 2020 году. Второй результат показал Александр Кочетков. На третью ступеньку пьедестала почета поднялся Максим Шокун. Оба гольфиста представляли Москву. Лучшими в командном зачете стали игроки команды «Аскания» (Иркутск). Победители и призеры турнира получили медали и ценные призы.
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