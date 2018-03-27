Ещё
Дания сыграла вничью с Чили, Греция и Шотландия победили, а также другие результаты товарищеских матчей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дания сыграла вничью с Чили, Греция и Шотландия победили, а также другие результаты товарищеских матчей 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Национальные сборные продолжают подготовку к предстоящим турнирам, играя товарищеские матчи. Приводим результаты сегодняшних игр.
Босния и Герцеговина — Сенегал — 0:0  Венгрия — Шотландия — 0:1  Гол: Филлипс, 48 — 0:1.
Нереализованный пенальти: Малгрю, 40 (Шотландия).
Греция — Египет — 1:0  Гол: Карелис, 29 — 1:0.
Дания — Чили — 0:0  Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьяер, Бойлисен, Кнудсен, Шоне, Делэйни (Йенсен, 72), Корнелиус, Эриксен (Фишер, 64), Систо (Поульсен, 77), Бендтнер (Брэйтуэйт, 46).
Чили: Эррера, Диас (Личновски, 90+2), Роко, Марипан, Босежур (Исла, 64), Медель, Эрнандес (Пульгар, 64), Сагал (Вальдес, 64), Видаль (Боладос, 82), Санчес (Родригес, 75), Кастильо.
Тунис — Коста-Рика — 1:0  Гол: Хазри, 36 — 1:0.
Кот-д'Ивуар — Молдова — 2:1  Голы: Ассале, 20 — 1:0, Пепе, 44 — 2:0, Ионита, 59 — 2:1.
Soccer News: последние новости
Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе Беларусь обыграла Словению Бразилия обыграла Германию в Мюнхене
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции146
Черчесов оценил игру сборной с французами8
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Трусова первой чисто исполнила четверной лутц
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение