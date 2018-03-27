Дания сыграла вничью с Чили, Греция и Шотландия победили, а также другие результаты товарищеских матчей 

Национальные сборные продолжают подготовку к предстоящим турнирам, играя товарищеские матчи. Приводим результаты сегодняшних игр.
Босния и Герцеговина — Сенегал — 0:0 Венгрия — Шотландия — 0:1 Гол: Филлипс, 48 — 0:1.
Нереализованный пенальти: Малгрю, 40 (Шотландия).
Греция — Египет — 1:0 Гол: Карелис, 29 — 1:0.
Дания — Чили — 0:0 Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьяер, Бойлисен, Кнудсен, Шоне, Делэйни (Йенсен, 72), Корнелиус, Эриксен (Фишер, 64), Систо (Поульсен, 77), Бендтнер (Брэйтуэйт, 46).
Чили: Эррера, Диас (Личновски, 90+2), Роко, Марипан, Босежур (Исла, 64), Медель, Эрнандес (Пульгар, 64), Сагал (Вальдес, 64), Видаль (Боладос, 82), Санчес (Родригес, 75), Кастильо.
Тунис — Коста-Рика — 1:0 Гол: Хазри, 36 — 1:0.
Кот-д'Ивуар — Молдова — 2:1 Голы: Ассале, 20 — 1:0, Пепе, 44 — 2:0, Ионита, 59 — 2:1.