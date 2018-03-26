Спортивное мероприятие состоялось в Обручевском районе

В этом году региональные этапы чемпионата АССК России были посвящены приближающемуся чемпионату мира по футболу, который пройдет уже в июне этого года.

Атлетам Московского финала чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) предстояло сразиться в пяти видах спорта: волейбол; баскетбол, шахматы, настольный теннис и мини-футбол. Почетными гостями Московского финала стали проректор по связям с общественностью и воспитательной работе РНИМУ имени Пирогова Георгий Гивиевич Надарейшвили и советский волейболист, чемпион XXII Олимпиады в Москве, чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, волейбольный тренер, заслуженный мастер спорта заслуженный тренер СССР Владимир Григорьевич Кондра. Поддержать спортсменов пришли хор «Лечебная сила музыки», студия исторического танца Университета имени Пирогова и коллектив чирлидеров из МГСУ.

«Молодежный спорт — это очень актуальная тема для России. Я вспоминаю свою юность, когда мы с друзьями жили спортом: сдавали нормы ГТО, боялись пропустить даже одну тренировку. К сожалению, сейчас такой активности у студентов нет. Но в последние годы замечаю рост детских спортивных школ — это очень радует. Я это знаю, так как являюсь тренером. Я считаю, что студенты-медики как ни кто понимают значимость спорта в жизни каждого человека. Знаю, что у ребят высокая учебная нагрузка, поэтому вдвойне уважаю их высокие спортивные достижения. Желаю всем командам выступить отлично. И пусть победит сильнейший», — поделился своими впечатлениями Владимир Григорьевич Кондра.