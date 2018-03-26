Ещё
Спортивное мероприятие состоялось в Обручевском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортивное мероприятие состоялось в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В этом году региональные этапы чемпионата АССК России были посвящены приближающемуся чемпионату мира по футболу, который пройдет уже в июне этого года.
Атлетам Московского финала чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) предстояло сразиться в пяти видах спорта: волейбол; баскетбол, шахматы, настольный теннис и мини-футбол. Почетными гостями Московского финала стали проректор по связям с общественностью и воспитательной работе РНИМУ имени Пирогова Георгий Гивиевич Надарейшвили и советский волейболист, чемпион XXII Олимпиады в Москве, чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, волейбольный тренер, заслуженный мастер спорта заслуженный тренер СССР Владимир Григорьевич Кондра. Поддержать спортсменов пришли хор «Лечебная сила музыки», студия исторического танца Университета имени Пирогова и коллектив чирлидеров из МГСУ.
«Молодежный спорт — это очень актуальная тема для России. Я вспоминаю свою юность, когда мы с друзьями жили спортом: сдавали нормы ГТО, боялись пропустить даже одну тренировку. К сожалению, сейчас такой активности у студентов нет. Но в последние годы замечаю рост детских спортивных школ — это очень радует. Я это знаю, так как являюсь тренером. Я считаю, что студенты-медики как ни кто понимают значимость спорта в жизни каждого человека. Знаю, что у ребят высокая учебная нагрузка, поэтому вдвойне уважаю их высокие спортивные достижения. Желаю всем командам выступить отлично. И пусть победит сильнейший», — поделился своими впечатлениями Владимир Григорьевич Кондра.
«Провести этот чемпионат удалось благодаря совместной работе ребят из нашего клуба, администрации университета, команды АССК и волонтеров из РНИМУ и РУДН. Нашему клубу всего два года. В прошлом году, участвуя на АССК, мы выставляли лишь часть команд, так как не были уверены в своих силах. В этом году, я считаю, наши ребята выступили достойно и с хорошими результатами — это лучший показатель роста нашего спортивного клуба», — подвел итоги председатель студенческого спортивного клуба «Эверест» Иван Ермолаев.
Обручевский меридиан: последние новости
Соревнования по настольному теннису пройдут в школе № 1514 В столице прошла гонка «Готов к труду и обороне» Работу камер видеонаблюдения протестируют на матче Россия-Бразилия
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас37
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой125
Шипулина заподозрили в использовании допинга61
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение