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На Дону в лесополосе рядом с федеральной трассой нашли гроб
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На Дону в лесополосе рядом с федеральной трассой нашли гроб 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Автомобилисты, двигающиеся по трассе М-4 «Дон» в сторону Новочеркасска, уже несколько дней наблюдают странную картину: в лесополосе рядом с дорогой валяется новый пустой гроб. Недалеко от него — крышка.
Один из проезжавших мимо водителей снял находку на видео и выложил в сеть.
— На М-4 сбежал «жмур». Нашедшим — просьба не пугаться, — прокомментировал видео режиссер.
В одном из комментариев подписчик группы «Регион 61 | Ростов-на-Дону» предположил, что гроб везли умирающему больному родственнику, который резко выздоровел. За ненадобностью деревянное изделие оставили в лесополосе.
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 Ещё 2 источника 
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