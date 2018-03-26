На Дону в лесополосе рядом с федеральной трассой нашли гроб

Автомобилисты, двигающиеся по трассе М-4 «Дон» в сторону Новочеркасска, уже несколько дней наблюдают странную картину: в лесополосе рядом с дорогой валяется новый пустой гроб. Недалеко от него — крышка.

Один из проезжавших мимо водителей снял находку на видео и выложил в сеть.

— На М-4 сбежал «жмур». Нашедшим — просьба не пугаться, — прокомментировал видео режиссер.

В одном из комментариев подписчик группы «Регион 61 | Ростов-на-Дону» предположил, что гроб везли умирающему больному родственнику, который резко выздоровел. За ненадобностью деревянное изделие оставили в лесополосе.