Как стать видеоблогером? Выбираем софт

В предыдущем материале мы познакомили вас с аппаратурой, «населяющей» домашнюю студию видеоблогера. Сегодня, как и было обещано, представляем обзор программ, которые пригодятся при создании видео для канала на YouTube.

Когда речь заходит о программах для видеоблогеров, Интернет в первую очередь предлагает длинные списки платных и бесплатных видеоредакторов — от профессиональных студий видеомонтажа до простеньких мобильных приложений. Однако, создание роликов для видеоблога — многогранный творческий процесс, который требует разных программных средств в зависимости от ваших задач, умений и высоты полета творческой мысли.

В разных ситуациях видеоблогеру могут пригодиться не только видеоредакторы, но и аудиоредакторы, программы для записи видео с экрана, графические редакторы, студии спецэффектов, средства для онлайн-трансляции, а также разнообразные аналитические инструменты для работы с YouTube-каналом.

Единственное, что справедливо в качестве общего замечания: работа с мультимедиа — крайне прожорливый процесс в отношении ресурсов компьютера. Поэтому следует обращать внимание на системные требования программ и подбирать аппаратное обеспечение своего ПК с учетом того, чтобы вам хватило мощности.

Видеоредакторы Первым инструментом видеоблогера является программа для монтажа видео, в которой отснятый материал собирается воедино, обрабатывается и озвучивается.

На начальном уровне видеоредакторы существуют в виде несложных программ с интуитивно понятным интерфейсом, позволяющих просто соединять несколько видеороликов в одну дорожку. К популярным программам для новичков относятся, к примеру, Movavi Video Editor, VirtualDub или отечественная программа ВидеоМонтаж.

Более продвинутые редакторы уже позволяют обрабатывать клипы, из которых составляется видеодорожка, при помощи библиотек видеоэффектов и переходов. Среди популярных имен можно назвать Pinnacle Video Studio, Corel Video Studio Pro или Lightworks.

Наконец, на профессиональном уровне используются многофункциональные студии видеомонтажа. За пальму первенства здесь спорят между собой такие корифеи, как Adobe Premiere Pro, Magix Vegas Pro (в прошлом — Sony Vegas), Edius Pro и Avid Media Composer. Особняком также стоит профессиональный видеоредактор Final Cut Pro для MacOS.

Опытные «ютуберы» рекомендуют не устанавливать все подряд, а выбрать для себя один крупный видеоредактор и досконально изучить его. Функции профессиональной студии цифрового монтажа могут исчисляться сотнями, и для их освоения требуется время.

Также в различных ситуациях могут пригодиться мобильные и онлайновые редакторы видео. Среди первых стоит упомянуть PowerDirector для Android и iMovie для iOS, среди вторых — к примеру, платформу Magisto.

Аудиоредакторы Видео без звука, мягко говоря, воспринимается странно. Поэтому в процессе видеомонтажа не лишним будет иметь под рукой редактор аудио, который пригодится для различных задач работы со звуком.

Для простейшей обработки аудио, к примеру, обрезки треков или нормализации громкости, хватает простых программ вроде Wave Editor.

Более продвинутые звуковые редакторы, к примеру, популярный и бесплатный Audacity, позволят качественно очистить звуковую дорожку от шумов или придать голосу забавные эффекты, замедлив или ускорив его.

Наконец, некоторые видеоблогеры сами пишут саундтрек к своим видео — в этом случае на помощь приходят профессиональные инструменты для композиторов, в частности, знаменитая FL Studio.

Для мобильных устройств популярностью пользуется WavePad для iOS и Android, а также онлайн-сервисы редактирования аудио — например, очень насыщенный в плане функциональности Soundation.

Инструменты экранного захвата Видео для блога не обязательно снимается на камеру. Отдельной категорией среди инструментов видеоблоггинга выступают программы, позволяющие осуществлять захват видео с экрана ПК (граббинг или скринкастинг).

Массовой популярностью среди начинающих пользуется бесплатный инструмент UVScreenCamera, позволяющий легко записывать видео с экрана, а также делать скриншоты.

Пальму первенства среди тех, кто специализируется на создании видеоуроков, уверенно держит экранный рекордер Camtasia, рассчитанный непосредственно на запись видео с экрана и последующее редактирование.

Наконец, профессиональные и полупрофессиональные видеостудии также поддерживают запись видео с экрана. Так что, озаботившись профессиональным инструментом, об этом аспекте можно не волоноваться.

Для записи видео с экранов мобильных устройств существуют специальные приложения, например, screencast и Screencast Video Recorder для Android и xRec для iOS. Доступны также онлайновые платформы, например, Screencast-O-Matic.

Графические редакторы Не то, чтобы видеоблогеру требовались редакторы графики так активно, как, например, фотографу или художнику. Но для того чтобы создать красивую заставку видео или шапку канала, не лишним будет иметь на компьютере графический редактор.

В простейшем случае это может быть обычный фоторедактор без возможностей рисования. Многие новички выбирают Movavi Photo Editor в дополнение к его собрату-видеоредактору.

Если же требуются более сложные манипуляции с изображениями, то здесь уже не обойтись без Adobe Photoshop или GIMP — в зависимости от экономности и моральной гибкости автора.

Для мобильных устройств фоторедакторам несть числа. Одна только Adobe предлагает мобильные версии для Photoshop Express и Photoshop Lightroom, ориентированные на редактирование фото на планшете. Аналогичная ситуация с редакторами фото онлайн, которые столь же многочисленны, сколь и похожи один на другой.

Студии 3D-графики и анимации Конечно, видеоблог — не кино, но если хочется удивить своих зрителей, YouTube-блогеру могут понадобиться программы для создания 3D-графики. Трехмерное моделирование — отдельный вид искусства, поэтому программные пакеты для него столь же многофункциональны и сложны в освоении, сколько и видеоредакторы для профи.

Начинающим создателям визуальных эффектов для видео часто рекомендуют пакеты Cinema 4D и VuexStream — первый за простоту интерфейса, а второй — за ориентированность на создание рисованных декораций.

Экономные любители 3D-графики очень ценят редакторы Blender и Sculptris, в первую очередь за то, что обе этих программы для трехмерного моделирования являются бесплатными.

Наконец, на пьедестале стоят левиафаны 3D-графики и анимации — 3DS Max и Autodesk Maya. А если есть необходимость делать для своих видео двухмерные мультяшные вставки, первым инструментом будет Adobe Flash.

Инструменты для стриминга Стриминг, или прямая трансляция видео в реальном времени через Интернет, в видеоблогинге занимает отдельную нишу. Особенно популярен данный вид среди любителей компьютерных игр.

Программы для онлайн-трансляций ценятся, в первую очередь, за возможность вещания на многих сервисах одновременно (YouTube, Twitch) и за поддержку ведения трансляций с места событий.

Среди бесплатных любительских инструментов для стриминга известностью пользуются OBS Studio, FFSplit, а также бесплатная версия программы XSplit Broadcaster.

Для профессионального ведения трансляций существует студия Wirecast — мощнейшее приложение, используемое профессиональными «телевизионщиками». Оно позволяет передавать видео не только с экрана ПК, но и напрямую с камер и других источников.

В последние годы появились и мобильные приложения для стриминга. Среди таковых можно назвать Screen Stream Mirroring и Gusher Screen Broadcaster (оба для Android). Кроме того, не так давно был запущен специализированный онлайн-сервис YouTube Gaming, ориентированный непосредственно на трансляции компьютерных игр. Программы для YouTube Наконец, для тех, кто озабочен вопросом заработка при помощи своего канала, есть смысл освоить инструменты продвинутого управления каналом и маркетинговой аналитики для YouTube. Простейшими из них являются браузерные расширения.

Наверное, самый популярный инструмент аналитики просмотров для YouTube-канала — VidIQ Vision. В нем есть все, что только может пригодиться для изучения реакции аудитории на видео: анализ просмотров и распространения видео по сети, фиксация ключевых слов, по которым видео всплывает в поисковых системах, инструменты для анализа видео конкурентов и даже прогностический движок, позволяющий оценить потенциальный доход от видео.

Еще одно полезное расширение — TubeBuddy, которое не только предоставляет инструменты аналитики просмотров, но и расширенную панель управления YouTube-каналом. В частности, оно предоставляет возможность массово работать с видео — редактировать заголовки, аннотации и обложки и массово распространять видеоролики в соцсетях.

Список полезного софта для видеоблога на этом далеко не исчерпывается. В зависимости от вашей творческой фантазии и уровня навыков вам могут пригодиться и другие приложения. Делитесь в комментариях вашим любимым софтом для работы с видео.

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Онлайн-сервисы для видеомонтажа

Бесплатные программы для работы с фото, видео и аудио Фото: авторские, Wikimedia Commons, pxhere.com