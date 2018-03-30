Более 3 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат 31 марта порядок на двух футбольных матчах в Москве

Безопасность на футбольных матчах, которые пройдут 31 марта 2018 г. на столичных стадионах «РЖД Арена» и «Открытие Арена», будут обеспечивать свыше 3 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«31 марта 2018 г. в Москве состоятся два матча чемпионата России по футболу. На стадионе «РЖД Арена» состоится матч между командами «Локомотив» и «Амкар», а на стадионе «Открытие Арена» — матч между командами «Спартак» и «Тосно». Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью более 3 тыс. человек: сотрудников полиции и Росгвардии — около 2 тыс. человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — более 1 тыс. человек, также будут задействованы порядка 200 народных дружинников», — уточняется в сообщении.

Кроме того, для обеспечения безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую к ним территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

В департаменте призвали болельщиков соблюдать общественный порядок и безопасность на стадионах и прилегающей к ним территории.