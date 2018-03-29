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Голое поле: на стадионе «Самара Арена» разобрали парник
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Голое поле: на стадионе «Самара Арена» разобрали парник 

63.ru 13 часов назад
Фото: 63.ru
Футбольное поле стадиона «Самара Арена», где летом пройдут игры чемпионата мира по футболу, готовят к укладке газона. Рабочие полностью разобрали парник. Сейчас на площадку укладывают плодородный слой почвы. Об этом сообщили представители подрядной организации ПСО «Казань».
— Толщина основания поля составляет около одного метра и включает шесть пластов: обогащенную песчано-гравийную смесь, геотекстиль, несколько пластов щебня, песка, плодородного слоя и, собственно, сам рулонный газон. Сложная дренажная система убережет его даже от проливных дождей. Поддерживать «спортивную форму» живого зелёного организма будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок. Общая протяженность тёплых труб достигает 37 километров, что сравнимо с расстоянием от Самары до аэропорта Курумоч, — рассказали подрядчики.
Для обустройства поля в Самарскую область привезут растения из Германии. В основном это мятлик и райграс. Эти сорта практичны и считаются идеальными для футбольного поля. Общая площадь травяного покрова составит 9504 квадратных метров.
Укладывать газон начнут, когда температура поднимется выше ноля градусов. Процесс займет около четырех дней. Ещё десять уйдет на «прошивку травы» полиэтиленовыми нитками с помощью специальной электромашины, уберегающей поле от топливных пятен.
Сдать стадион в эксплуатацию планируют в конце апреля. Уже 28 числа здесь должен пройти первый тестовый матч. Газон испытают на прочность футболисты самарского клуба «Крылья Советов».
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 Ещё 15 источников 
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