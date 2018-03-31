Идову: «РЖД Арена» — фартовый стадион для «Амкара»

Защитник «Амкара» Брайн Идову прокомментировал победу в матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Можно сказать, что фартовый стадион. Выиграли здесь в первом круге, сегодня. Хорошо выступаем на этой арене.

В Перми сейчас поле точно не хуже того, каким оно было осенью. Возможно, даже лучше, потому что раньше крошки насыпали слишком много. И во время дождя становилось совсем тяжело. Сейчас мы на нём спокойно тренируемся. Играли в Уфе, там поле если и лучше, то совсем немного. Почему наша арена не устраивает РФПЛ, не знаю. Играли там матч Кубка в условиях, которые намного хуже, чем сейчас. Видимо, не прошли какие-то критерии, я нюансов не знаю.

Финансовые вопросы меня не касаются. Главное, что мы смогли проявить себя на поле и выиграть у очень хорошего соперника. Мы знали, что они начнут активно, была задача не забить им в первые 15 минут. В перерыве сделали перестановки, Вадим Валентинович нас настроил хорошо. Проявили характер и переломили ход игры. А когда вышли вперёд, сыграли дисциплинированно. Тактически и эмоционально сыграли правильно.

Евсеев в перерыве отметил ошибки, сделал перестановки. Эмоциональный фон был довольно жёсткий, все мы знаем Вадима Валентиновича. Но это правильно — нужно было исправлять ситуацию. Терять нам нечего, нужно биться в каждом матче.