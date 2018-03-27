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На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры
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На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры 

АиФ-Самара 48 минут назад
Фото: АиФ-Самара
На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры, включающей в себя 214 высококачественных акустических систем McCauley, объединенных в 34 кластера, вес одного кластера достигает 1,5 тонны, сообщает ООО «ПСО „Казань“ vk.
Оборудование расположено на узлах подвеса под самым куполом арены.
Сначала на цепях подвешивают специальные рамы, а уже к ним крепятся звуковые кластеры.
Для покрытия зон, расположенных в так называемой акустической тени основной системы звукоусиления, дополнительно смонтируют еще 206 систем, чтобы звук распространялся равномерно.
Для усиления звукового сигнала для всех акустических систем в данном проекте используются четырёх канальные усилители RAM AUDIO V12004 и RAM AUDIO V12044, которые выдерживают самые экстремальные условия.
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