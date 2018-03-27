На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры, включающей в себя 214 высококачественных акустических систем McCauley, объединенных в 34 кластера, вес одного кластера достигает 1,5 тонны, сообщает ООО «ПСО „Казань“ vk.

Оборудование расположено на узлах подвеса под самым куполом арены.

Сначала на цепях подвешивают специальные рамы, а уже к ним крепятся звуковые кластеры.

Для покрытия зон, расположенных в так называемой акустической тени основной системы звукоусиления, дополнительно смонтируют еще 206 систем, чтобы звук распространялся равномерно.

Для усиления звукового сигнала для всех акустических систем в данном проекте используются четырёх канальные усилители RAM AUDIO V12004 и RAM AUDIO V12044, которые выдерживают самые экстремальные условия.