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«Спартак» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск
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«Спартак» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Сегодня, 31 марта, в Москве, на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Тосно». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Тосно».
Матч рассудит бригада во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В последней встрече между этими командами была зафиксирована ничья 2:2.
На данный момент, «Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» располагается на 14-й позиции.
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