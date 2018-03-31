«Спартак» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 31 марта, в Москве, на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Тосно». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Тосно».

Матч рассудит бригада во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В последней встрече между этими командами была зафиксирована ничья 2:2.

На данный момент, «Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» располагается на 14-й позиции.