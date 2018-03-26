Ещё
Знание истории помогло ростовчане выиграть 55 тысяч рублей в Что?Где?Когда?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знание истории помогло ростовчане выиграть 55 тысяч рублей в Что?Где?Когда? 

Деловое сообщество 2 часа назад
Ростовчанка блеснула эрудицией на шоу Что?Где?Когда? Заковыристый вопрос от Людмилы Калашниковой о том, почему мост палантин в Риме называется английским знатоки отгадали только с помощью клуба. Правильный ответ — благодаря левостороннему движению.
Согласно правилам игры Людмила получила компенсацию в размере 55 тысяч рублей. В рамках игры участники используя метод мозгового штурма, ищут в течение одной минуты правильный ответ на любой заданный телезрителями вопрос. За правильный ответ очко получает команда знатоков, за неправильный же очко получают их противники — команда телезрителей. Побеждает команда, первой набравшая шесть очков.
Деловое сообщество: последние новости
ХК «Ростов» уступил ХК «Чебоксары» в первом матче полуфинала ВХЛ «Ростов-Арену» подключили к электросетям Бои без правил устроили два пьяных бомжа в центре Ростова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас37
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой125
Шипулина заподозрили в использовании допинга61
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение