Знание истории помогло ростовчане выиграть 55 тысяч рублей в Что?Где?Когда?

Ростовчанка блеснула эрудицией на шоу Что?Где?Когда? Заковыристый вопрос от Людмилы Калашниковой о том, почему мост палантин в Риме называется английским знатоки отгадали только с помощью клуба. Правильный ответ — благодаря левостороннему движению.

Согласно правилам игры Людмила получила компенсацию в размере 55 тысяч рублей. В рамках игры участники используя метод мозгового штурма, ищут в течение одной минуты правильный ответ на любой заданный телезрителями вопрос. За правильный ответ очко получает команда знатоков, за неправильный же очко получают их противники — команда телезрителей. Побеждает команда, первой набравшая шесть очков.