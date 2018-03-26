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Жиру назвал своего основного конкурента в «Челси»
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Жиру назвал своего основного конкурента в «Челси» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру рассказал о конкуренции с Альваро Моратой за место в составе «пенсионеров».
"Мой главный конкурент в команде — Мората. Я могу играть с Азаром впереди, однако это случается очень редко и нужного результата пока не приносит. Всегда должна быть конкуренция. Она необходима мне, чтобы продолжать прогрессировать. Я люблю вызовы", — цитирует 31-летнего француза Goal.com.
С момента перехода в «Челси» из «Арсенала» Жиру сыграл 5 поединков в АПЛ, отметившись ассистом.
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