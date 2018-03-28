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Дешам считает, что Смолов мог бы заиграть в «Ювентусе»
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Дешам считает, что Смолов мог бы заиграть в «Ювентусе» 

Свободная пресса 1 час назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Россией в товарищеском матче очень высоко оценил игровые качества форварда Фёдора Смолова и предположил, что нападающий смог бы заиграть в туринском «Ювентусе».
«У него есть шансы на то, чтобы заиграть в «Ювентусе». Смолов — очень качественный игрок. Я не видел всех его матчей, но его уровень очень высок» — цитирует французского специалиста «Советский Спорт».
Напомним, сам Смолов неоднократно заявлял, что является болельщиком другого итальянского клуба — «Милана».
Cборная России проиграла Франции со счётом 3:1. Единственный гол в составе команды Станислава Черчесова на свой счёт записал Федор Смолов.
Новости чемпионата мира по футболу: У Черчесова нет претензий к игрокам по матчу с Францией.
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