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Виллиан: Смолов — техничный игрок, он смог бы он заиграть в Англии
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Виллиан: Смолов — техничный игрок, он смог бы он заиграть в Англии 

Советский спорт 2 часа назад
«Смолов — отличный игрок. Он техничный, и мне очень нравится, как он играет. Думаю, ему по силам сотворить нечто особенное на чемпионате мира. Смог бы он заиграть в Англии? Конечно.
Наша сборная приехала на матч с чётким планом. Понимали, что Россия будет стараться оставлять наших игроков за линией мяча. Нашей задачей на игру было переводить мяч с одного фланга на другой. В первом тайме у нас это получалось хуже, чем во втором. Но потом удалось найти свободное пространство и забить голы», — сказал бразилец в интервью "Известиям".
Ранее сообщалось, что Смолов мог перебраться в дортмундскую «Боруссию», но «Краснодар» не устроила сумма, предложенная немецким клубом.
По другим данным, к игроку «быков» также проявляет интерес лондонский «Вест Хэм».
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