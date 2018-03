Приморцы разделись до купальников в прошедшие выходные

В воскресенье, 25 марта, более 50 приморцев разделись до купальников, чтобы принять участие во флэшмобе «Горячий спуск в купальных костюмах» на горнолыжной базе в Арсеньеве, сообщает PRIMPRESS.

Таким образом, спортсмены решили закрыть горнолыжный сезон 2017/18. В нестандартном спуске приняли участие, как молодежь, так и взрослые люди, а также и малые дети. Отметим, что столь массовый съезд в Приморье прошел впервые.

