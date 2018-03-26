Ещё
В Ярославле женщина рано утром подбросила чужим людям своего щенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле женщина рано утром подбросила чужим людям своего щенка 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Неужели не смогла придумать ничего лучше? В Ярославле неизвестная женщина подбросила своего щенка чужим людям. Бесчеловечный поступок попал на записи видеокамер, которые развешаны на доме. К счастью, щенок попал в добрые руки. Ярославна Светлана, которая сейчас приютила животное, рассказала, что женщина приехала в 6:10 утра. Водитель автобуса опознал её и сказал, что она села на остановке «Улица Светлая» или «Улица Проектируемая».
— Она привела собаку на поводке, потом просто отцепила его около дома и ушла. Щенок забрался под машину и просидел там пять часов. А ведь мы могли случайно задавить его, если бы не заглянули вниз. Посмотрите внимательно на эту женщину! «Героев» надо знать в лицо, — говорит Светлана.
Щенку на вид около четырёх месяцев. Ему сделали прививку и обработали от блох. Сейчас он временно живёт дома у Светланы и очень хочет найти свой дом.
Милый щенок хочет найти свой дом
76.ru: последние новости
Новые подробности трагедии на Волге: спасшийся мужчина рассказал третью версию Двух мужчин, укравших больше двух миллионов рублей из банкоматов, будут судить Извините, нам не понравилось: ярославцы просят переделать ремонт ям на двух улицах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас38
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой156
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение