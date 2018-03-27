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СК проверяет информацию об опасном ТЦ в Красноярске, где занимаются дети
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СК проверяет информацию об опасном ТЦ в Красноярске, где занимаются дети 

РИА Новости 16 часов назад
КРАСНОЯРСК, 27 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку сведений регионального интернет-издания о том, что дети занимаются в спортивной секции, расположенной в здании торгового центра «Вавилон», запрещенного к эксплуатации из-за несоблюдения норм пожарной безопасности, сообщает ГСУСК РФ по региону.
Крупный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел в воскресенье и, по последним данным, унес жизни 64 человек, стал поводом для проверок по всей стране мест массового скопления людей.
По данным СК, в материалах издания «Ньюслаб» говорится, что о нарушениях рассказал в понедельник депутат городского совета Красноярска. По словам депутата, в здании не работает пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения, которую не могут запустить из-за внутреннего конфликта собственников. При этом городские власти оплачивают занятия из бюджета города.
"МЧС еще в 2015 году заявляло о том, что в случае пожара здание станет огненной ловушкой для людей, и просило закрыть опасный торговый центр. Суд встал на сторону надзорных органов, и в сентябре 2016 года запретил использовать здание как объект с массовым пребыванием людей. Но несмотря на это, торговый центр до настоящего времени функционирует", — сказано в сообщении СК.
Сейчас по данному факту краевыми следственными органами проводится проверка. Главное следственное управление обратилось к МЧС с предложением впредь своевременно информировать следственные органы о подобных фактах, отмечает ведомство.
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