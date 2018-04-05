Центры закрытых дверей. Безопасны ли торговые центры в Красноярске?

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» заставила контролирующие органы в спешном порядке проверять, как устроена пожарная безопасность в местах массового скопления людей. Владельцы крупных зданий и помещений стали срочно скупать противопожарное оборудование и проверять системы безопасности. Люди задумались, что им делать, если случится ЧС.

Под проверку пожарной безопасности со стороны контролирующих органов попали 59 торговых центров. Их вердикт будет вынесен позже, а пока корреспонденты «АиФ-Красноярск» проверили, какие центры безопасны и как эвакуироваться в случае пожара.

Своя «Зимняя вишня»

В Красноярске есть своя «Зимняя вишня» — ТЦ «Вавилон», с одной лишь разницей: он не был настолько популярен у горожан и не успел загореться раньше.

Здание бывшего текстильного комбината было построено ещё в 1958 году, позже переделано под офисное. О нарушениях в этом торговом центре стало известно ещё в 2015 году. Согласно данным МЧС, на первом этаже комплекса нет автоматической установки пожаротушения, система сигнализации неисправна, а в пожарных кранах нет необходимого объёма воды. В 2016 году суд потребовал закрыть здание. Но это не остановило собственников. Теперь к делу подключились следователи. Корреспондент «АиФ» побывал на месте, но руководителей ТК там не оказалось, и телефоны, указанные на сайте, принадлежат другому абоненту. Накануне в комплексе провели противопожарные учения. Естественно, все запасные выходы были открыты, лестницы — рабочие. Вот только заблудиться в панике здесь можно в два счёта — огромные залы с мебелью и ни одного указателя «Выход».

Долгое время на третьем этаже в «Вавилоне» проходили занятия легкоатлетов. Причём оплачивала аренду помещения администрация города. «Сейчас договор уже расторгнут. Насколько мне известно, комплекс оборудован всем необходимым. Просто одна из фирм не подключена к единой системе безопасности», — рассказал начальник отдела информации Красспорта Дмитрий Костюнин.

В настоящее время «Вавилон» всё-таки закрыли. Заблокировали все входы в здание, а посетителей и сотрудников попросили покинуть помещение до тех пор, пока торговый центр не выполнит все требования пожарной безопасности.

«Не в моей компетенции»

Торговый комплекс «Квант» расположен в самом центре исторической части Красноярска, поэтому приезжие гости здесь не редкость.

Средняя посещаемость в выходные — до 20 тыс. Планы эвакуации есть на каждом этаже, даже в пустующих частях комплекса. Пожарные краны, противодымовая защита, средства пожарной автоматики — всё находится на видном месте. Правда, в исправном они состоянии или нет, судить не берёмся. Радует и наличие знаков, указывающих путь к выходу. Все ходы и лестницы в комплексе открыты. А вот окон мало — в сгоревшем кемеровском ТРЦ была такая же проблема.

Продавцы признаются, что втихую пользуются электрическими чайниками и кипятильниками, хотя это строго запрещено.

В кинотеатре «Луч» не только кинозалы, но и развлекательная зона с кафе, рестораном, бильярдным клубом. Отдохнуть в комплексе могут одновременно 2,5 тыс. человек. Но мало кто из них обращает внимание на безопасность. Планы эвакуации приводят людей в замешательство. Чтобы разобраться, где выходы, и определить своё местоположение, потребуется время. На стенах здания не нашли стрелок, указывающих, куда двигаться в случае ЧП. План эвакуации на первом этаже и вовсе спрятан за большой афишей. Коридоры узкие, постоянно приходится обходить расставленные повсюду игровые автоматы. Вопрос, сколько в здании выходов и где они расположены, поставил администратора в тупик: «Это не в моей компетенции. Позвоните директору».

В итоге искать выходы пришлось самостоятельно: четыре двери с центрального входа, одна — со стороны гардероба, ещё одна расположена сбоку, есть и три служебных — все они открыты, и подойти к ним несложно. Двери на выход из залов кинотеатров, как рассказывают девушки, дежурящие там, никогда не закрываются на замок. Единственная сложность — турникет. Но он отключается, как только все посетители заняли свои места. Открытыми оказались и запасные выходы из залов.

Недавно построенные торговые центры привлекают посетителей современностью, удобством и разнообразием. Но всё ли в порядке там?

В ТЦ «Июнь» развлекательная зона расположена на третьем этаже: кинотеатры, детские центры. Семь залов, два из них на 210 зрителей, остальные поменьше. У каждого зала по два выхода: основной и запасной, второй закрыт. Куда бежать в случае ЧС? На стене только карта-схема с указанием аварийных выходов, но в опасную минуту разбираться в ней никто не станет, а вот обычных указателей с бегущим человеком нет (на момент обследования), где лестница и выход, придётся разбираться самому.

Выходов достаточно много, но кроме центральных все закрыты на электронные замки. «Это сделано в целях антитеррористической безопасности, но в случае пожара, даже малейшего задымления, срабатывает сигнализация и двери автоматически открываются», — прокомментировал директор центра по безопасности Алексей Буцкевич.

В «Планете» одновременно могут находиться 5 тыс. человек. На первом этаже — зона торговли, которая соединяется двумя параллельными длинными коридорами. В случае пожара выскочить можно в любую из шести действующих дверей. Кроме того, есть 61 эвакуационный выход, в доступных местах есть пожарные гидранты с рукавами и огнетушители.

Возможности для эвакуации есть и на втором, и на третьем этажах. Бегущие «зелёные человечки» со стрелочкой на стенах успокаивают — если пройти по ним, легко можно найти эвакуационный выход.

Но с системами пожаротушения всё-таки не всё в порядке. После кемеровской трагедии здесь тоже начали всё перепроверять. И в ночь на 1 апреля в одной из секций она включилась автоматически, залив часть магазинов.

«К проектировке новых зданий вопросов нет, они построены с учётом новых требований МЧС : со встроенными системами дымоудаления, вентиляции, автоматической пожарной сигнализацией, системой пожаротушения. Если и есть нарушения, они устранимы, — считает руководитель АО «Научно-технический прогресс» Михаил Сашко. — А вот к зданиям, которые были подвержены реконструкции и которые приспосабливали под торговые центры, претензий очень много. Там масса нарушений по технике безопасности, причём устранить их невозможно».

Держать в тонусе

Пожар в кемеровском ТЦ — следствие системных проблем пожарной безопасности: в них виновата как власть, которая установила мягкие законы, так и бизнес.

Алексей Конев , эксперт по пожарной безопасности, бывший сотрудник МЧС края с 20-летнем стажем:

«Предприниматель готов вкладывать деньги, только если это обеспечит развитие его бизнеса. Перестройка изменила многое. Сначала запретили приостанавливать работу, затем увеличили сроки между проверками, последним ударом было массовое сокращение инспекторов практически наполовину.

Пожарной безопасностью в 30% случаев начинают заниматься перед проверкой, в 30% инспектора не боятся, ведь легче заплатить штраф. Ещё 25% ничего не делают из-за слабого финансового положения, после проверки вообще закрываются или переезжают. И только 15% стараются поддерживать пожарную безо­пасность на должном уровне. При этом инспекторов бизнес видит крайне редко, так как уже три года плановые проверки малых предприятий приостановлены законом. Кроме того, массово внедряется независимая оценка пожарного риска, которая даёт отсрочку проверки до 10 лет. Нужно менять законодательство. Объекты с массовым пребыванием людей должны планово проверяться раз в два года и внезапно раз в год. Их нужно всегда держать в тонусе, тогда будет порядок».