В Красноярске из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ТЦ

В Красноярске закрыли ТЦ «Вавилон» из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, собственники ТЦ с 2016 года не исполняли судебное решение о запрете деятельности торгового комплекса в качестве объекта с массовым пребыванием людей.

По документам, которыми располагает СК, здание, где располагается «Вавилон», значится нежилым производственным цехом с единственным назначением — промышленное использование.