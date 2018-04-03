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В Красноярске из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ТЦ
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В Красноярске из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ТЦ 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Красноярске закрыли ТЦ «Вавилон» из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности и градостроительного законодательства.
Как сообщили в Следственном комитете по региону, собственники ТЦ с 2016 года не исполняли судебное решение о запрете деятельности торгового комплекса в качестве объекта с массовым пребыванием людей.
По документам, которыми располагает СК, здание, где располагается «Вавилон», значится нежилым производственным цехом с единственным назначением — промышленное использование.
Ранее МЧС выявило массовые нарушения пожарной безопасности в торговых центрах Алтая. Массовые проверки начались по всей России после трагедии в «Зимней вишне». 25 марта пожар в кемеровском ТЦ унес жизни 64 человек.
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