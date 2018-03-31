В Красноярске опечатали пожароопасный ТК «Вавилон»

В Красноярске на правобережье закрыли пожароопасный торговый комплекс «Вавилон».

Судебные приставы и правоохранительные органы заблокировали все входы в здание, а посетителей и сотрудников попросили покинуть помещение. Пока торговый центр не выполнит все требования по пожарной безопасности, его обещают не открывать.

Напомним, пожароопасным здание признали в 2015 году, а в 2016 году по решению суда его должны были закрыть. Однако ТК все эти годы работал. При этом, несмотря на то, что в «Вавилоне» не работала система пожаротушения, на третьем этаже проводились тренировки по лёгкой атлетике спортсменов детско-юношеской школы.