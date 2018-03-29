В Красноярске в пожароопасном торговом центре проходят учения

В пожароопасном торговом центре «Вавилон» проверяют работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, проводят эвакуацию посетителей.

Напомним, опасным здание признали ещё в 2015 году. Тогда МЧС заявляло о том, что в случае пожара здание станет огненной ловушкой для людей и просили закрыть его. Однако дирекция центра проигнорировала решение суда. В итоге здание функционирует по сегодняшний день. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку.

Корреспондент « АиФ » побывал на месте. Комплекс открыт для всех горожан, но сегодня там проводят учения. Все запасные выходы были открыты, лестницы в удовлетворительном состоянии. Пообщаться с администратором и узнать подробнее о системе безопасности не удалось, так как не месте застать её не получилось. Однако сотрудники комплекса взволнованы.

«Вчера нам говорили, что комплекс закроют, сегодня наоборот, — будет работать. Не знаем чему верить, живём одним днём», — говорят продавцы.

Подробнее о работе скандального ТЦ на правобережье, а также о том, в каком состоянии другие комплексы города, читайте в ближайшем выпуске газеты «АиФ на Енисее».