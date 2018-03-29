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В Красноярске в пожароопасном торговом центре проходят учения
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В Красноярске в пожароопасном торговом центре проходят учения 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В пожароопасном торговом центре «Вавилон» проверяют работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, проводят эвакуацию посетителей.
Напомним, опасным здание признали ещё в 2015 году. Тогда МЧС заявляло о том, что в случае пожара здание станет огненной ловушкой для людей и просили закрыть его. Однако дирекция центра проигнорировала решение суда. В итоге здание функционирует по сегодняшний день. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку.
Корреспондент «АиФ» побывал на месте. Комплекс открыт для всех горожан, но сегодня там проводят учения. Все запасные выходы были открыты, лестницы в удовлетворительном состоянии. Пообщаться с администратором и узнать подробнее о системе безопасности не удалось, так как не месте застать её не получилось. Однако сотрудники комплекса взволнованы.
«Вчера нам говорили, что комплекс закроют, сегодня наоборот, — будет работать. Не знаем чему верить, живём одним днём», — говорят продавцы.
Подробнее о работе скандального ТЦ на правобережье, а также о том, в каком состоянии другие комплексы города, читайте в ближайшем выпуске газеты «АиФ на Енисее».
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