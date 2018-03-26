«МЮ» и «Ювентус» ведут борьбу за Аарона Рэмзи

Как сообщает The SUN, на игрока сборной Уэльса претендуют "Манчестер Юнайтед" и «Ювентус».

Отмечается, что «красные дьяволы» рассматривают игрока «пушкарей» в качестве замены Полю Погба , который недоволен своим положением на «Олд Траффорд» и может покинуть клуб.

Эмре Джан : Новый контракт? Я общаюсь со всеми, в том числе с «Ливерпулем»

Что касается «Ювентуса», то чемпион Италии хочет пригласить валлийца, поскольку хавбек «Ливерпуля» Эмре Джан, скорее всего, вернется в «Баварию».

В нынешнем сезоне 27-летний Рэмзи провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом действует до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.