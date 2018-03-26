Генменеджер «Йокерита» Курри рассказал об уходе из команды Ялонена и Толванена

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри рассказал, как команда будет функционировать после ухода тренера Юкки Ялонена в сборную Финляндии и одного из лидеров команды Эли Толванена в клуб «Нэшвилл Предаторз».

"Я благодарен Юкке за отличную работу в эти два сезона, особенно во втором. И желаю ему удачи в сборной Финляндии, — цитирует Курри газета «Известия» . — Но мы стараемся работать по четко выстроенной системе, соблюдать преемственность стиля, чтобы любая смена тренера и игрока способствовала развитию команды, а не ее регрессу".

"Уверен, мы сумеем найти достойную замену Эли, который провел отличный сезон и теперь будет штурмовать новую вершину в НХЛ", — добавил генменеджер.