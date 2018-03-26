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Генменеджер «Йокерита» Курри рассказал об уходе из команды Ялонена и Толванена
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Генменеджер «Йокерита» Курри рассказал об уходе из команды Ялонена и Толванена 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри рассказал, как команда будет функционировать после ухода тренера Юкки Ялонена в сборную Финляндии и одного из лидеров команды Эли Толванена в клуб «Нэшвилл Предаторз».
"Я благодарен Юкке за отличную работу в эти два сезона, особенно во втором. И желаю ему удачи в сборной Финляндии, — цитирует Курри газета «Известия». — Но мы стараемся работать по четко выстроенной системе, соблюдать преемственность стиля, чтобы любая смена тренера и игрока способствовала развитию команды, а не ее регрессу".
"Уверен, мы сумеем найти достойную замену Эли, который провел отличный сезон и теперь будет штурмовать новую вершину в НХЛ", — добавил генменеджер.
Ранее Курри оценил достижение Александра Овечкина, который обошел его в гонке снайперов за всю историю НХЛ.
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