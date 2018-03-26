Ринат Билялетдинов: «Победа на сборах может создать обманчивое впечатление»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов остался недоволен игрой своей команды в контрольном матче против "КАМАЗа" (1:0). Он надеется, что его команду «прорвет» в официальном матче.

— Недоволен качеством игры, — сказал в итервью клубному сайту специалист. — Победа на сборах может создать обманчивое впечатление. Нет, нети еще раз нет. Масса вопросов. Частично можно найти объяснение в насыщенном тренровочном дне накануне игры — мы не снижали нагрузи. Но подход к игре не тот, который хочется видеть. Классных проявлений по минимуму. По принципу достаточности: вот достаточно для это команды, мы так и играем. Соперник — не сильный раздражитель. Во втором тайме пришлось включить голос.

Должно прорвать в игре на другом уровне, но воз и ныне там.