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Ринат Билялетдинов: «Победа на сборах может создать обманчивое впечатление»
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Ринат Билялетдинов: «Победа на сборах может создать обманчивое впечатление» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов остался недоволен игрой своей команды в контрольном матче против "КАМАЗа" (1:0). Он надеется, что его команду «прорвет» в официальном матче.
— Недоволен качеством игры, — сказал в итервью клубному сайту специалист. — Победа на сборах может создать обманчивое впечатление. Нет, нети еще раз нет. Масса вопросов. Частично можно найти объяснение в насыщенном тренровочном дне накануне игры — мы не снижали нагрузи. Но подход к игре не тот, который хочется видеть. Классных проявлений по минимуму. По принципу достаточности: вот достаточно для это команды, мы так и играем. Соперник — не сильный раздражитель. Во втором тайме пришлось включить голос.
Должно прорвать в игре на другом уровне, но воз и ныне там.
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