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Случилась накладка: чемпионат по танцам в Челябинске перенесли в «Юность»
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Случилась накладка: чемпионат по танцам в Челябинске перенесли в «Юность» 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Оргкомитет чемпионата мира по танцам, который пройдёт в Челябинске с 6 по 8 апреля, принял решение о переносе места проведения во дворец спорта «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
— Пользуясь возможностью, хочу извиниться перед любителями танцевального спорта. Календарь Кубка Гагарина в силу специфики турнира очень трудно просчитать заранее, нам искренне хотелось избежать накладок. Не получилось, — отметил глава региона. — Принято решение о переносе чемпионата мира по танцам в ДС «Юность», прошу с пониманием отнестись к этому. Оргкомитет сделает все возможное и от него зависящее, чтобы качество проведения этих ярких соревнований не пострадало, а город получил ещё один замечательный праздник мирового значения.
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 Ещё 2 источника 
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