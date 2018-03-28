Случилась накладка: чемпионат по танцам в Челябинске перенесли в «Юность»

Оргкомитет чемпионата мира по танцам, который пройдёт в Челябинске с 6 по 8 апреля, принял решение о переносе места проведения во дворец спорта «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

— Пользуясь возможностью, хочу извиниться перед любителями танцевального спорта. Календарь Кубка Гагарина в силу специфики турнира очень трудно просчитать заранее, нам искренне хотелось избежать накладок. Не получилось, — отметил глава региона. — Принято решение о переносе чемпионата мира по танцам в ДС «Юность», прошу с пониманием отнестись к этому. Оргкомитет сделает все возможное и от него зависящее, чтобы качество проведения этих ярких соревнований не пострадало, а город получил ещё один замечательный праздник мирового значения.