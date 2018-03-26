Банки выявили на Ямале в прошлом году 45 фальшивых купюр

В основном это подделки достоинством в пять тысяч и тысячу рублей. Общая сумма забракованных банкнот — более 150 тысяч.

В целом по Тюменской области в 2017 году обнаружено 673 таких банкнот и, как подчеркивают эксперты, качество подделок растет.

Меры по противодействию фальшивомонетничеству обсуждали в Отделении Тюмень Уральского ГУ Банка России . Отмечено: как правило, подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, на АЗС, где отсутствуют приборы для проверки подлинности купюр, а продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках дензнаков. Сбыть фальшивки через банки практически нереально.

— В 2017 году специалисты Отделения Тюмень проверили 952 счетно-сортировальные машины практически во всех банках Тюменской области, включая автономные округа, побывали в самых отдаленных населенных пунктах. После наших проверок кредитные организации обновили технические средства, усилили контроль над их состоянием. Эти меры повысили вероятность выявления поддельных денежных знаков в банковских учреждениях, — отметил управляющий Отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России Сергей Попов

Чтобы обезопасить незащищенный сектор, специалисты запланировали для работников торговли ликбезы по определению подлинности купюр, сообщили в пресс-службе Отделения. Подобные мероприятия хотят провести и представители салехардского РКЦ, план уже готовится.

Подспорьем, как для работников торговли, так и для покупателей, может служить информация на сайте Банка России, где подробно рассказывается о признаках подлинности каждой из купюр. Специалисты советуют проверять не менее трех признаков подлинности, контролируемых на просвет, например, водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, а также обследовать на ощупь повышенный рельеф.