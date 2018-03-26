Бобслеист Касьянов хочет остаться в спорте до Игр-2022, несмотря на угрозу дисквалификации

СОЧИ, 26 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Российский бобслеист Александр Касьянов , чьи результаты на Олимпиаде-2014 были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК) на основании подозрений в нарушении антидопинговых правил, намерен выступить на Играх в Пекине. Об этом Касьянов рассказал ТАСС.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и действующие бобслеисты: Касьянов, Алексей Пушкарев Пушкарев и Ильвир Хузин . Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее снял с этих спортсменов пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, где экипаж Касьянова показали четвертое время как в двойках, так и в четверках. В настоящее время Касьянов вместе с Пушкаревым и Хузиным ждут мотивировочной части решения CAS, после чего совместно с адвокатами примут решение о дальнейших действиях.

"Нам надо понимать, что делать дальше, наши юристы продолжают сотрудничать с нами и ждут также этого документа, — сказал Касьянов. — Я понимаю, что дальше может быть всякое, но, конечно, очень хотелось бы избежать дисквалификации. Там видно будет по ситуации, но если все не так повернется, то будем терпеть и ждать, когда все закончится. Я чувствую, что до конца себя еще не реализовал, поэтому до Игр в Пекине в спорте намерен остаться".

В случае, если решение CAS не будет отменено, Касьянова, Пушкарева и Хузина должна ждать дисквалификация сроком на два года, так как обозначенное МОК нарушение случилось в 2014 году, когда действовал прежний Антидопинговый кодекс, по которому срок наказания был равен не четырем годам как сейчас, а двум. Срок наказания в таком случае начнет отсчет с последнего турнира, в котором они принимали участие.

"Тяжелый сезон завершился на мажорной ноте"

На завершившемся в воскресенье в Сочи чемпионате России Касьянов дважды приводил свои экипажи (в двойках и в четверках) к золотым медалям соревнований.

"Этот сезон выдался очень тяжелым, и хорошо, что он подошел к концу на мажорной для нас ноте, — сказал собеседник ТАСС. — Я очень рад, что на чемпионате России нам удалось завоевать две золотых медали. Конечно этим успехом очень сложно компенсировать горечь от недопуска на Олимпийские игры".

Касьянов отметил, что в воскресенье он выступал на новом бобе-четверке, который привезли на опробование. «Могу сказать, что он себя показал очень неплохо. Мы очень нуждаемся в новой технике, потому что имеющиеся у нас бобы уже отработали свое и действительно устарели», — подчеркнул спортсмен.

"Что касается настроя на следующий сезон, то надо сначала во всем разобраться, проанализировать. А потом уже думать о будущем. В моей ситуации, как Вы сами понимаете, сложно что-то планировать", — подытожил Касьянов.