Бобслеист Касьянов планирует выступить на Олимпиаде-2022 

Российский бобслеист Александр Касьянов планирует выступить на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, несмотря на аннулирование результатов Игр-2014 Международным олимпийским комитетом (МОК) на основании подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого приводит ТАСС.
"Нам надо понимать, что делать дальше, наши юристы продолжают сотрудничать с нами и ждут также этого документа (мотивировочной части от Спортивного арбитражного суда — "Газета.Ru").
Я понимаю, что дальше может быть всякое, но, конечно, очень хотелось бы избежать дисквалификации. Там видно будет по ситуации, но если все не так повернется, то будем терпеть и ждать, когда все закончится. Я чувствую, что до конца себя еще не реализовал, поэтому до Игр в Пекине в спорте намерен остаться", — сказал Касьянов.
В случае, если решение CAS не будет отменено, Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина должна ждать дисквалификация сроком на два года, так как обозначенное МОК нарушение случилось в 2014 году, когда действовал прежний Антидопинговый кодекс, по которому срок наказания был равен не четырем годам как сейчас, а двум. Срок наказания в таком случае начнет отсчет с последнего турнира, в котором они принимали участие.