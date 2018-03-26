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Бобслеист Касьянов планирует выступить на Олимпиаде-2022
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Бобслеист Касьянов планирует выступить на Олимпиаде-2022 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: ТАСС
Российский бобслеист Александр Касьянов планирует выступить на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, несмотря на аннулирование результатов Игр-2014 Международным олимпийским комитетом (МОК) на основании подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого приводит ТАСС.
"Нам надо понимать, что делать дальше, наши юристы продолжают сотрудничать с нами и ждут также этого документа (мотивировочной части от Спортивного арбитражного суда — "Газета.Ru").
Я понимаю, что дальше может быть всякое, но, конечно, очень хотелось бы избежать дисквалификации. Там видно будет по ситуации, но если все не так повернется, то будем терпеть и ждать, когда все закончится. Я чувствую, что до конца себя еще не реализовал, поэтому до Игр в Пекине в спорте намерен остаться", — сказал Касьянов.
В случае, если решение CAS не будет отменено, Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина должна ждать дисквалификация сроком на два года, так как обозначенное МОК нарушение случилось в 2014 году, когда действовал прежний Антидопинговый кодекс, по которому срок наказания был равен не четырем годам как сейчас, а двум. Срок наказания в таком случае начнет отсчет с последнего турнира, в котором они принимали участие.
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