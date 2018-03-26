Бобслеист Касьянов планирует выступить на Олимпиаде-2022

Российский бобслеист Александр Касьянов планирует выступить на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, несмотря на аннулирование результатов Игр-2014 Международным олимпийским комитетом (МОК) на основании подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого приводит ТАСС

"Нам надо понимать, что делать дальше, наши юристы продолжают сотрудничать с нами и ждут также этого документа (мотивировочной части от Спортивного арбитражного суда — "Газета.Ru" ).

Я понимаю, что дальше может быть всякое, но, конечно, очень хотелось бы избежать дисквалификации. Там видно будет по ситуации, но если все не так повернется, то будем терпеть и ждать, когда все закончится. Я чувствую, что до конца себя еще не реализовал, поэтому до Игр в Пекине в спорте намерен остаться", — сказал Касьянов.