Испытание в Северной столице. Этот и другие материалы нового «ССФ»!

СКАЧАТЬ PDF-ВЕРСИЮ НОМЕРА МОЖНО ЗДЕСЬ!

Лучше 0:3 с Бразилией, чем 3:0 с «Динамо»

«Давайте оставим иллюзии: нынешняя сборная России — слабейшая в новейшей истории страны. Это никто не признает открыто, тем более накануне домашнего мундиаля». Заместитель шеф-редактора «ССФ» Дмитрий Роговицкий — о товарищеском матче с Бразилией.

Виновата РФПЛ

Обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев критикует руководство лиги за скандал с переносом матча «Амкар» — «Локомотив».

Сдать столицу

Россия уступила Бразилии, но это не приговор и не повод вешать всех собак на нашу сборную. «ССФ» — о французской команде, матч с которой будет не меньшим испытанием.

Часовые у ворот

Помните, как в песне поется? «Часовым ты поставлен у ворот». «ССФ» рассказывает о лучших из тех, кому у нас доверяли и доверяют самое ценное — ворота национальной команды.

Здравствуй, стадион!

Чемпионат мира провести — одно дело. Совсем другое — содержать все, что «было нажито непосильным трудом». «ССФ» прикинул, в какую копеечку влетит обслуживание объектов в небогатых регионах.

Мадрид нельзя помиловать

В текущем сезоне мадридский «Реал» выглядит не чемпионом, которого все боятся, а скорее темной лошадкой. Потенциал ее не ясен никому, но по привычке на нее делаются самые высокие ставки.

«У многих футболистов кредиты, долги»

Помимо РФПЛ в нашем футболе существуют и другие лиги. Там игроки не могут позволить себе поехать в Монако выпить шампанского, а их дети ходят в обычные муниципальные сады. Один из таких игроков — Алексей Померко . Хавбек выступал в элите за «Краснодар», «Крылья Советов», «Оренбург», а сейчас помогает «Томи» не вылететь из ФНЛ.

«В Мадриде подумал, что разучился играть»

Он по-прежнему принадлежит «Реалу», с которым выиграл Лигу чемпионов. Но сегодня Фабиу Коэнтрау на правах аренды выступает за лиссабонский «Спортинг». В интервью испанской газете Marca защитник вспоминает взлеты и падения в Мадриде, жалуется на журналистов и утверждает, что снова в полном порядке.

«И мяч мелькнул свинцовым колобком…»

Промчался, прошелестел страницами Всемирный день поэзии (21 марта). А поэзия — это весна, ощущения, чувства. И, конечно же, футбол. Вспомним хотя бы малость из того, что написали известные стихотворцы об удивительной игре.

ЧМ-1978. Усы Кемпеса и шевелюра Куэльяра

Второй чемпионат подряд остался за хозяевами, и второй чемпионат подряд в финале проиграли голландцы. Триумф «небесно-голубой» Аргентины, скандальный Перу, мальчик Гаучито…

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

— Дебюты всех российских сборников

— Календарь ведущих европейских чемпионатов