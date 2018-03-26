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В Балтийске грузовик протаранил спорткар
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В Балтийске грузовик протаранил спорткар 

Вести Калининград 22 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В Балтийске произошло ДТП с участием грузового автомобиля Урал и спорткара Audi R8.
По сообщениям пользователей группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области » в Контакте, грузовик буквально подмял под себя спорт-купе. Урал смял крышу и снес правую часть Audi.
Судя по фото размещенным в сообществе, восстановление легковушки скорее всего не целесообразно. Цена нового Audi R8 стартует с отметки 11 миллионов рублей.
Информация о пострадавших в ДТП не поступала.
Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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