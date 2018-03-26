В Балтийске грузовик протаранил спорткар

В Балтийске произошло ДТП с участием грузового автомобиля Урал и спорткара Audi R8.

По сообщениям пользователей группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области » в Контакте, грузовик буквально подмял под себя спорт-купе. Урал смял крышу и снес правую часть Audi.

Судя по фото размещенным в сообществе, восстановление легковушки скорее всего не целесообразно. Цена нового Audi R8 стартует с отметки 11 миллионов рублей.

Информация о пострадавших в ДТП не поступала.

Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области