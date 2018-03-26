«Машину за золото Пхенчхана подарил бы родителям». Хоккеист, который слетал в Корею, но не попал на Олимпиаду

Прошлым летом Никита Трямкин покинул «Ванкувер Кэнакс» и вернулся в КХЛ, заключив трехлетний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». В регулярном чемпионате КХЛ 23-летний Трямкин стал лучшим бомбардиром среди защитников екатеринбургского клуба, однако не смог попасть на Олимпиаду. Он до последнего момента входил в число запасных на Играх, но в итоге ему предпочли Егора Яковлева из СКА. В интервью Sport24 Трямкин подвел итоги сезона.

«Большинство «Автомобилиста» останется загадкой»

— Чем занимались после окончания сезона для «Автомобилиста»?

— После вылета-то… Да ничем, в принципе. Улетели отдохнуть на пять дней. Когда вернемся обратно, продолжим работать. Пока не в курсе, сколько будем тренироваться.

— Успели уже немного перевести дух и отключить голову?

— 50 на 50. Вроде бы и отхожу потихоньку, а вроде бы и сидит в голове вылет в первом раунде.

— Сейчас уже пришло понимание, чего «Автомобилисту» не хватило, чтобы пройти «Металлург»?

— Не хватило многого. Где-то игровая дисциплина хромала, вообще не реализовали большинство, поэтому такой результат. А соперник свои моменты использовал, да и в неравных составах был хорош. В плей-офф решающую роль играет большинство, а у нас его не было.

— Проблемы в большинстве чем объясните?

— Честно, не могу ответить на этот вопрос. Не получалось, не шло, где-то выдумывали, а надо было проще играть.

— Почему так мало было игры с вашей стороны вдоль синей линии в большинстве? Вы, получается, не двигали нападающих, а только раздавали передачи направо и налево, стоя на месте. Это была установка тренера?

— Нет, такой установки не было. Видимо, игра «Автомобилиста» в большинстве в плей-офф так и останется загадкой.

— В серии с «Магниткой» вы не набрали ни одного очка. В какой форме подошли к плей-офф?

— Чувствовал себя хорошо, был готов играть. Так что к форме вопросов не было.

«Умарку показал указательный палец, и меня удалили до конца»

— На вопрос о смене тренера в «Автомобилисте» вы сказали: «Не хочу обидеть Владимира Васильевича ( Крикунова ), но игроки меняются, тренеры. Жизнь на этом не останавливается». Это было сказано на эмоциях после вылета из плей-офф или такие мысли держались на протяжении всего сезона?

— Почему на эмоциях? Это были очень обдуманные слова. Я дал это интервью, когда стало известно, что с Владимиром Крикуновым не будут продлевать контракт. Я сказал, что и игроки, и тренеры меняются. Спасибо ему, что работал с нами.

— Крикунов как-то уже попрощался с командой?

— Мы сейчас будем тренироваться. Думаю, еще обязательно встретимся и скажем какие-то слова друг друга. Ну, а прощаться… Хоккейный мир тесен, все часто встречаются.

— Крикунов вас несколько раз в прессе критиковал, винил в поражениях. Как воспринимали такие слова тренера? Насколько обидно это было читать в прессе?

— Не обидно, это его мнение. Если тренер так сказал, значит, он прав. Но я бы не сказал, что он прямо жестко меня критиковал в прессе. Был один момент, когда я провинился. В домашнем матче с «Трактором» я потерял шайбу за воротами в овертайме, и соперник забил. Суть в том, что если тренер сказал, значит, игрок виноват. Ничего в этом страшного нет, просто буду исправляться. Я же тоже понимаю, в каких моментах ошибся.

— От прошедшего сезона осталось больше позитивных воспоминаний или негативных?

— Думаю, что больше позитивных. «Автомобилист» показал хороший результат в регулярном чемпионате (четвертое место в Восточной конференции — Sport24). А в плей-офф слабых и сильных нет, игра непредсказуемая. Но вылет в первом раунде означает, что мы что-то делали не так.

— Вы впервые в карьере набрали больше 100 минут штрафа, трижды вы получали удаления до конца матча. Действительно, стали играть жестче?

— Если вы посмотрите, за что у меня эти двадцатиминутные штрафы…

— Смотрела. За подножку в матче с «Авангардом» Эвербергу, за жест Умарку.

— Да, подножка, жест и оскорбление судей — я как бы замахнулся на арбитра. В этих трех эпизодах не было никакой жесткости. Может, и поступал неправильно, но что теперь об этом говорить.

— Никто так и не понял, что произошло, когда вас удалили за неприличный жест в адрес Умарка и позже оштрафовали на 200 тыс. рублей. Можете сейчас приоткрыть завесу тайны?

— Показал ему указательный палец (смеется).

— Так в этом жесте нет ничего ужасного, это же не средний палец.

— Видимо, судьи сочли, что и это наказуемо.

— А зачем вы ему пальцем грозили?

— Мы с ним цеплялись всю игру, толкались. Ничего страшного в этом нет, ну, получил удаление до конца матча, больше так не буду делать.

«Тренерам на Олимпиаде нужнее был Яковлев»

— Насколько морально тяжело было перенести подготовку к Олимпиаде, когда ваc отцепили от Игр в последний момент?

— Ничего сложного не было. Вернулся домой и начал тренироваться. Расстроился, конечно, но ничего страшного. Всякое в жизни бывает.

— Тренерский штаб как-то объяснил вам, почему предпочли Егора Яковлева?

— Зачем мне это знать? Тренеры решили и все. Им нужнее был Яковлев, нет смысла обсуждать их решение.

— Сами чувствовали, что в чем-то уступали Яковлеву по тренировкам и товарищеским матчам?

— Нет.

— В Корее вообще понравилось?

— Ничего не удалось посмотреть, так что не могу сказать.

— Съездили бы еще раз в Корею?

— Только если на Олимпийские игры.

— С какими чувствами смотрели олимпийский турнир и финал?

— Смотрел все матчи и желал команде только победы. Никаких других мыслей у меня не было. Всем сердцем болел за ребят в финале. Когда выиграли — это была просто бомба. Заслужили золото!

— Олимпийцам были подарены BMW, и общественность сразу стала рассуждать, что с ними делать игрокам. Илья Ковальчук продал и отдал деньги на благотворительность, Никита Гусев сказал, что подарок для него дорог, и он хочет оставить его на память. А что сделали бы вы с машиной?

— Маме с папой подарил бы.

— Ждете ли вызова в сборную для подготовки к чемпионату мира?— Если тренерский штаб посчитает меня достойным быть в этом списке, то да. Если нет, то буду дальше работать.

«Ни разу не пожалел, что уехал из НХЛ»

— В «Ванкувере» даже Деррик Пульо много играет и выходит в большинстве. Может быть, поторопились с отъездом?

— По поводу того, кто и сколько играет… Ну, может, и я бы столько играл сейчас. Но, когда я был в «Ванкувере», не проводил на льду достаточно времени. Следующий сезон был котом в мешке, я не понимал, что будет дальше. На данный момент я доволен своей игрой, и что мне доверяют в клубе.

— Хоть раз жалели, что уехали из НХЛ?

— Ни разу.

— Родители и жена довольны, что вы вернулись?

— Моя супруга всегда со мной, не так важно, где я. Родители, конечно, довольны, что я стал поближе к ним жить. Но решение вернуться в Россию было лично мое, никто не мог на него повлиять.

— Как познакомились с будущей супругой?

— Скоро будет два года, как мы женаты. Познакомились мы на одном из катков Екатеринбурга, влюбился с первого взгляда и все.

— Жена тоже со спортом связана?

— Да, она бронзовый призер чемпионата мира по синхронному фигурном катанию. Сейчас, правда, уже завершила карьеру.

— Вы, наверное, не будете говорить, что плохо в КХЛ. Но скажите, в каких компонентах КХЛ лучше НХЛ?

— Мое игровое время — здесь его больше.

— В КХЛ с логистикой все сложно, и самолеты, и отели похуже, и арены…

— Меня в Екатеринбурге все устраивает: и самолеты, и арена. Новый стадион у нас будет, надеюсь, что в ближайшем будущем. Дай бог, чтобы все пошло хорошо. У «Автомобилиста» все здорово.

— А если говорить про выезды? Николай Прохоркин критиковал стадион в Нижнем Новгороде.

— Везде, в принципе, одинаково. Не хочу ни о какой арене плохо отзываться. У нас вместимость, как и у «Торпедо», пять тысяч человек. Ну, у них, может, чуть похуже на стадионе. Но повторюсь, что меня везде устраивает играть.

— Работали ли дополнительно над катанием после приезда из «Ванкувера»?

— Когда есть свободное время, можно покататься. Но в основном тренировки проходят в интенсивном режиме, и после них сил уже ни на что не хватает. h3. «Лучше в хоккей играть, чем велосипед крутить»

— На днях ЦСКА и «Йокерит» сыграли самый долгий матч в истории КХЛ. Смотрели?

— Возможности смотреть весь матч не было, но когда узнал, что команды сыграли фактически две встречи, был в шоке. Круто, что ребята выдержали такой ритм, достойны уважения. «Йокерит» боролся, не хотел заканчивать сезон. Молодцы, что выдержали, забили гол и вернули серию в Хельсинки. Хорошая игра, на нервах, от ножа — так и надо.

— Не припомните, сколько продолжался самый длинный матч в вашей карьере?

— В сезоне 2012/13 мы с «Автомобилистом» играли с хабаровским «Амуром» в Кубке Надежды. По-моему, в шестом периоде только победную шайбу забросили (в третьем овертайме решающий гол забил Бранислав Мезей — Sport24).

— Как вообще выдержать столько времени на льду? Как восстанавливаться?

— А что делать, работа у нас такая. Нас же не спрашивают, сколько мы хотим играть. В плане восстановления… Где-то можно не восстановиться до конца, а, может быть, кому-то на сон грядущий лишние минуты на льду на пользу пойдут.

— Что лучше: крутить два часа велосипед или играть пять овертаймов?

— Я бы лучше в хоккей поиграл.