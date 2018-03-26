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New York Excelsior выиграла второй этап OWL
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New York Excelsior выиграла второй этап OWL 

Чемпионат.com 1 час назад
New York Excelsior обыграла Philadelphia Fusion в финале второго этапа Overwatch League. Матч завершился со счётом 3:2 (1:2 @ «Шоссе 66»; 1:2 @ «Башня Лицзян»; 1:0 @ «КБ Вольская»; 2:1 @ «Голливуд»; 3:2 @ «Пост наблюдения Гибралтар»).
Победитель заработал $ 100 тыс. Philadelphia Fusion стала серебряным призёром и получил $ 25 тыс. В тройку также лучших вошла London Spitfire, уступив Philadelphia Fusion со счётом 2:3 (1:0 @ «Пост наблюдения Гибралтар»; 0:2 @ «Непал»; 0:2 @ «Ханамура»; 4:3 @ «Кингс Роу»; 2:3 @ «Шоссе 66»).
Это второй финал для New York Excelsior в регулярном сезоне OWL. В первой стадии организация уступила London Spitfire со счётом 2:3.
Следующая стадия соревнований пройдёт с 4 апреля по 5 мая. Тройка лидеров сразится за призовой фонд в $ 125 тыс.
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