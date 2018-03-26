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Самбист из Пушкинского района завоевал второе место на первенстве ЦФО
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Самбист из Пушкинского района завоевал второе место на первенстве ЦФО 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Самбист из Пушкинского района Никита Земсков заработал путевки на три турнира после успешного выступления на первенстве ЦФО среди юношей 2002-2003 годов рождения в Рыбинске, сообщил Пушкинскому информагентству председатель федерации спортивного и боевого самбо Пушкинского района Станислав Аппаков.
По данным агентства, первенство ЦФО среди юношей 2002-2003 годов рождения в Рыбинске прошло с 24 по 25 марта.
«Никита Земсков завоевал второе место в весовой категории 46 килограммов. Он провел семь схваток, и в шести из них одержал уверенную победу. Тем самым Никита заработал путевки на первенство России по самбо, первенство «Юность России» и международный турнир «Победа»», — сказал Аппаков.
По его словам, в указанной весовой категории были представлены 18 спортсменов.
Аппаков уточнил, что первенство России пройдет в сентябре в Раменском, первенство «Юность России» (отбор на чемпионат мира среди школьников) состоится в апреле в Смоленске, а международный турнир «Победа» соберет борцов 9-12 мая в Санкт-Петербурге.
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