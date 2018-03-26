Раил Якупов: «Зарплаты игроков в КХЛ перегреты»

Генменеджер «Нефтехимика» Раил Якупов не считает, что для СКА и ЦСКА созданы особые условия в КХЛ. В тоже время функционер отметил, что он против «налога на роскошь».

— Правила для всех одинаковы, — передает "Реальное время" слова Якупова. — Мы вели за семь минут до конца у Питера 1:0, и никто нам не мешал удержать преимущество. Не будем эту тему трогать, это для слабых. Забивайте на одну шайбу больше, и вы будете обыгрывать СКА и ЦСКА. Немцы показали на Олимпийских играх, что при дисциплине играть можно со всеми. Слава богу, чуда не произошло. Да, СКА сейчас сильнее, это реально, но не потому, что им помогают. Игроки сильнее, вот и все.

— Потому что «плавающий» потолок зарплат позволяет им собирать всех лучших?

— Вопрос не ко мне. Мы играем по тем правилам, которые установлены КХЛ.

— Это понятно, а можно узнать ваше личное мнение как эксперта и хоккейного человека?

— Мое мнение: нужно сделать верхний потолок и нижний потолок, но разница между ними должна быть небольшая. Повторюсь, на Западе разница между первой командой и Череповцом 53 очка — все-таки многовато. На Востоке это не так сказывалось. К какому-то потолку надо приходить. Должен быть и минимальный потолок, чтобы откровенных аутсайдеров не было.

— То есть без исключений, без «налога на роскошь», как сейчас?

— Да. Не надо никаких налогов, не надо никаких лазеек. Согласен, если игрок того стоит, он должен получать, но сейчас, мое мнение, зарплаты игроков в КХЛ перегреты. Это немножко неправильно. У нас нет 20-тысячных стадионов и билетов по 100 долларов.