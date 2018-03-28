Дзюба может вернуться в «Зенит» после ухода Манчини 

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, который сейчас выступает на правах аренды за тульский «Арсенал», может вернуться в стан «сине-бело-голубых» только после того, как клуб покинет главный тренер Роберто Манчини. Об этом заявил известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире своей программы «ГСО Live».
«Если не уйдёт Манчини, Дзюба явно не останется в команде. С другим тренером — не знаю» — заявил журналист.
Напомним, в январе 2018 года главный тренер «Зенита» Роберто Манчини принял решение не брать Дзюбу на тренировочный сбор основной команды, и футболисту пришлось покинуть клуб. Форвард отправился в аренду в тульский «Арсенал», срок которой рассчитан до лета 2018 года.
Новости футбола: У Черчесова нет претензий к игрокам по матчу с Францией.