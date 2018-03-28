Ещё
Дзюба может вернуться в «Зенит» после ухода Манчини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба может вернуться в «Зенит» после ухода Манчини 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, который сейчас выступает на правах аренды за тульский «Арсенал», может вернуться в стан «сине-бело-голубых» только после того, как клуб покинет главный тренер Роберто Манчини. Об этом заявил известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире своей программы «ГСО Live».
«Если не уйдёт Манчини, Дзюба явно не останется в команде. С другим тренером — не знаю» — заявил журналист.
Напомним, в январе 2018 года главный тренер «Зенита» Роберто Манчини принял решение не брать Дзюбу на тренировочный сбор основной команды, и футболисту пришлось покинуть клуб. Форвард отправился в аренду в тульский «Арсенал», срок которой рассчитан до лета 2018 года.
Новости футбола: У Черчесова нет претензий к игрокам по матчу с Францией.
Свободная пресса: последние новости
Дешам считает, что Смолов мог бы заиграть в «Ювентусе» В небе над Канадой сняли на видео сразу несколько НЛО Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции158
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение