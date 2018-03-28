Дзюба может вернуться в «Зенит» после ухода Манчини

«Если не уйдёт Манчини, Дзюба явно не останется в команде. С другим тренером — не знаю» — заявил журналист.

Напомним, в январе 2018 года главный тренер «Зенита» Роберто Манчини принял решение не брать Дзюбу на тренировочный сбор основной команды, и футболисту пришлось покинуть клуб. Форвард отправился в аренду в тульский «Арсенал», срок которой рассчитан до лета 2018 года.

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