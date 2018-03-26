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Маурисиу: «Я очень благодарен России»
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Маурисиу: «Я очень благодарен России» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник ПАОК Маурисиу рассказал о своем уходе из "Зенита" в 2017 году. Бразилец подчеркнул, что у него не было проблем с главным тренером команды Роберто Манчини.
— Ситуация была такой: когда Манчини пришел в «Зенит», на тот момент спортивный директор клуба Константин Сарсания позвонил моему агенту и сказал, что нужно найти команду, потому что меня не видят в «Зените», — приводит «Р-Спорт» слова Маурисиу. — После этого мне позвонил агент и сказал, что если я хочу играть, нужно подыскивать новую команду.
— Неужели Манчини не поговорил с вами и не сказал, что если будете проявлять себя, то получите возможность играть за «Зенит»?
— Я делал все от меня зависящее, тренировался каждый день, хорошо тренировался, никаких проблем с Манчини у меня не было, ни одной проблемы. Но мне дали понять, что лучший вариант — отправляться играть за другую команду. Я очень благодарен за то время, которое провел в «Зените», но настала пора, когда нужно было уходить.
— Хочу передать вам привет от болельщиков «Зенита», которые до сих пор с теплотой вспоминают о вас, Жулиану и Халке. Особенно сейчас, когда становится понятно, что эксперимент с приглашением аргентинцев себя не оправдал.
— Спасибо большое за эти хорошие добрые слова. Я очень благодарен России, «Зениту», «Тереку», который ныне называется «Ахматом». Благодарен российскому футболу за то, что он открыл для меня дверь в Европу. Никогда не забуду «Терек» и «Зенит», это время для меня и моей семьи было незабываемым. Спасибо этим клубам за то, что они для меня сделали.
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