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Волочкова объяснила свои странные танцы с бубном
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Волочкова объяснила свои странные танцы с бубном 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Балерина и ее жених оторвались в караоке.
Выходные Анастасия провела с любимым Михаилом в караоке. Стоило мужчине выложить первый снимок, на котором балерина предстала в коротком черном мини и ботфортах на платформе, как хейтеры не заставили себя ждать и раскритиковали стиль артистки, назвав его вульгарным. Волочкова, похоже, заметила это и решила предусмотрительно отключить комментарии ко всем своим записям в социальных сетях, чтобы нервы были целее. Но не помогло. Антифанаты звезды переместились в Instagram ее жениха, и когда Михаил опубликовал их с Анастасией выступление в караоке, во время которого балерина исполняла танцы, размахивая бубном, начилась настоящая война.
В большинстве своем гости странички недоумевали, почему профессиональная балерина настолько не грациозна, не попадает в такт музыке и не может плавно выполнить ни одного движения.
Когда под роликами накопилось приличное количество нелестных комментариев, Волочкова решила ответить хейтерам в своем аккаунте.
«Профессионально я танцую на сценах больших и маленьких на пуантах. А в караоке я отдыхаю!» — объяснила свое выступление звезда.
Люблю петь, и плавать если не умею. Спасибо за дуэт @volochkova_art #настенька #караоке #мишаня @fortepianokaraoke
Публикация от Михаил (@laginru)
25 Мар 2018 в 1:41 PDT  Часть поклонников за нее вступилась. Они отметили, что, может быть, танцы и вправду были странными, а вот пела Анастасия отлично. Что же касается хореографии, то кто из нас не любит пошутить, когда развлекается?
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