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На севере края стартует проект «ГТО: Норильск, на старт!»
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На севере края стартует проект «ГТО: Норильск, на старт!» 

Советский спорт 57 минут назад
Фото: Советский спорт
Жителей Норильска приглашают принять участие в конкурсе «Самый лучший северный лозунг ГТО», который проводит Центр тестирования ГТО г. Норильска.
В творческом соревновании могут принять участие коллективы организаций города. Лозунг должен быть запоминающимся, благозвучным, положительным, оригинальным, созидательным и емким. Необходимо, чтобы макет лозунга содержал фоновое изображение, а сам слоган был направлен на мотивацию выполнения норм ГТО на территории Крайнего Севера. Заявки принимают с 15 до 28 апреля, а итоги конкурса будут подведены 15 мая. Победители получат дипломы и призы, а все участники — дипломы и сувениры ГТО на память.
Конкурс «Самый лучший северный лозунг ГТО» проводится в рамках масштабного проекта «ГТО: Норильск, на старт!», который включает в себя различные мероприятия. Сотрудники Дворца спорта «Арктика», где базируется Центр тестирования ГТО г. Норильска, выиграли грант компании «Норникель» в конкурсе «Мир новых возможностей» на реализацию данного проекта, который победил в номинации «Полюс энергии».
В рамках проекта будут проходить встречи с работниками различных организаций для презентации комплекса, в спортсооружениях и на открытом воздухе будут организованы площадки мини-ГТО для пробного выполнения нормативов, пройдут семейные мероприятия, будет организован творческий конкурс «Норильск в ГТО, а значит — в теме!», конкурс рисунка «Мы спортивная семья» и т.д. По итогам 2018 года будет сформирован рейтинг «Чемпионы ГТО» среди организаций Норильска
С 1 июля по 15 августа состоится серия семинаров-всеобучей по подготовке к выполнению нормативов ГТО. Профессиональные инструкторы в группах и индивидуально покажут, как повысить уровень развития своих физических качеств. Все участники, которых планируется не менее 300 человек, получат буклеты ГТО.
Готовят для норильчан и два крупных соревнования: в июле состоится Заполярный фестиваль ГТО, а в ноябре — муниципальный этап зимнего фестиваля комплекса, где будет отобрана команда для участия в краевом зимнем фестивале, который состоится с 7 по 9 декабря.
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