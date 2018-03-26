Обладатели рекорда «Омского велотрека» выступят на домашнем Кубке России

На статусный турнир в Омск приедут гонщики из признанных велосипедных столиц — Самары и Тулы. Хозяева трека тоже сразятся за место в сборной России на международных стартах.

На этой неделе с 27 по 30 марта «Омский велотрек» (ул. Вавилова, 45/1) примет три крупных старта: Кубок России, первенство России и всероссийские состязания «Индея-спринт».

Участниками заездов станут 120 трековиков из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Читинской и Омской областей, а также Республики Удмуртия и Казахстана. Отдельно отметим визит самарских и тульских гонщиков, которые представляют известные на всю страну центры развития велоспорта. В Туле также есть активно используемый открытый трек, поэтому местные «гонцы» котируются очень высоко.

Кубок России «Омский велотрек» (третий крытый трек на территории страны) наш город примет в четвертый раз. В рамках состязаний участников ждет ряд разноплановых дисциплин: индивидуальная гонка преследования, гит с места на 200 метров, скрэтч, темпо, групповые гонки с выбыванием и по очкам (последние дисциплины идут в зачет многоборья — «омниум»).

Торжественное открытие и награждение первых победителей Кубка и первенства России, а также участников «Индеи-спринт» состоится 27 марта в 17:00. Награждения призеров будут проходить и в каждый из оставшихся соревновательных дней. Заезды 27 и 28 марта стартуют с 9:30, а 29 и 30 марта — с 10:00.

Напомним, что омичи Игорь Кузнецов и Евгений Калмыков на Кубке России в 2017 году установили рекорд «Омского велотрека» в дисциплине гит с ходу на 1000 м парами. Парни пролетели дистанцию за 56,982 секунды, выдав среднюю скорость выше 64 км/ч. Для Калмыкова «золото» Кубка России обернулось званием мастера спорта. Его коллега Кузнецов достиг этой вершины раньше, поскольку имел за спиной успешную карьеру шоссейного гонщика и еще в 2016 году колесил по дорогам Италии за «Русвело».

Улучшить рекорд в 2018 году Кузнецов и Калмыков не смогут, поскольку гит парами не вошел в программу Кубка России. Но показать высокие результаты омичи способны в других спринтерских гонках. По словам директора «Омского велоцентра» Бориса Ничипуренко парни претендуют на призовые места, которые могут открыть им дорогу в сборную России для участия в международных турнирах в Минске и Туле.