Сборная Франции отправилась на матч с Россией

Сборная Франции в Твиттере опубликовала ролик о том, как команда покидает футбольный центр Клерфонтен, расположенный в одноименной комунне. Подопечные Дидье Дешама отправились в Санкт-Петербург, где сыграют с Россией.

Напомним, матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», стартовый свисток прозвучит в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.. @raphaelvarane et les Bleus quittent Clairefontaine pour Saint-Pétersbourg. #RUSFRA mardi. pic.twitter.com/ipWSDhBdqN

— Equipe de France (@equipedefrance) 26 марта 2018 г.