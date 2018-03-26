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Сборная Франции отправилась на матч с Россией
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Сборная Франции отправилась на матч с Россией 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Сборная Франции в Твиттере опубликовала ролик о том, как команда покидает футбольный центр Клерфонтен, расположенный в одноименной комунне. Подопечные Дидье Дешама отправились в Санкт-Петербург, где сыграют с Россией.
Напомним, матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», стартовый свисток прозвучит в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.. @raphaelvarane et les Bleus quittent Clairefontaine pour Saint-Pétersbourg. #RUSFRA mardi. pic.twitter.com/ipWSDhBdqN
— Equipe de France (@equipedefrance) 26 марта 2018 г.
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