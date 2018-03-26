Колосков: «Шатов в сборной не помешал бы, Дзюба — вряд ли»

"Шатов в сборной не помешал бы, с моей точки зрения. С его дриблингом и скоростью. Как раз этого не хватает сейчас команде. В то же время есть тренер, который сам решит. Дзюба — вряд ли. На мой взгляд, он не лучше Заболотного.

Денисов уже не тот, каким был лет пять назад. Я хожу на все игры «Локомотива» и могу сказать, что по объёму выполняемой работы он ничуть не лучше Глушакова. Поэтому я бы эту тему с повестки дня снял. Она уже надоела. Тем более что у тренера сборной есть все тактико-технические распечатки его игры, в том числе победы в единоборствах, начало атаки и завершение. Поэтому сосредоточиться надо на других вопросах, а не на проблемах Денисова. Наставник команды знает, что делать!" — сказал он.