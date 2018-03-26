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Вячеслав Колосков: Шатов в сборной не помешал бы, Дзюба — вряд ли
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Вячеслав Колосков: Шатов в сборной не помешал бы, Дзюба — вряд ли 

Советский спорт 54 минуты назад
Фото: Soccer News
«Шатов в сборной не помешал бы, с моей точки зрения. С его дриблингом и скоростью. Как раз этого не хватает сейчас команде. В то же время есть тренер, который сам решит. Дзюба — вряд ли. На мой взгляд, он не лучше Заболотного.
Денисов уже не тот, каким был лет пять назад. Я хожу на все игры „Локомотива“ и могу сказать, что по объему выполняемой работы он ничуть не лучше Глушакова. Поэтому я бы эту тему с повестки дня снял. Она уже надоела.
Тем более что у тренера сборной есть все тактико-технические распечатки его игры, в том числе — победы в единоборствах, начало атаки и завершение. Поэтому сосредоточиться надо на других вопросах, а не на проблемах Денисова. Наставник команды знает, что делать!», — цитирует Колоскова «Спорт уик-энд».
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