Вячеслав Колосков: Шатов в сборной не помешал бы, Дзюба — вряд ли

«Шатов в сборной не помешал бы, с моей точки зрения. С его дриблингом и скоростью. Как раз этого не хватает сейчас команде. В то же время есть тренер, который сам решит. Дзюба — вряд ли. На мой взгляд, он не лучше Заболотного.

Денисов уже не тот, каким был лет пять назад. Я хожу на все игры „Локомотива“ и могу сказать, что по объему выполняемой работы он ничуть не лучше Глушакова. Поэтому я бы эту тему с повестки дня снял. Она уже надоела.