Королева Великобритании даст старт Лондонскому марафону

«Для нас большая честь, что её Величество королева приняла наше предложение дать старт Лондонскому марафону. Это особенно важно, учитывая, что 110 лет назад олимпийский марафон 1908 года открывала принцесса Мэри — бабушка королевы», — приводит Inside The Games слова главы оргкомитета соревнований Джона Спёрлинга.

Традиционный лондонский марафон пройдёт 22 апреля. Старт забега на 42 км состоится в 10:00 по местному времени.