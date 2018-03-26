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Маурисиу: «Саввиди — очень хороший человек»
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Маурисиу: «Саввиди — очень хороший человек» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Полузащитник ПАОК Маурисиу встал на сторону президента клуба Ивана Саввиди, выбежавшего на поле с оружием во время матча чемпионата Греции с АЕК. Бизнесмен эмоционально отреагировал на решение судей об отмене гола своей команды на последних минутах встречи.
— Обе команды в том матче показывали очень хороший футбол, — приводит РИА «Новости» слова Маурисиу. — Обе борются за победу в чемпионате. Мы забили гол. Первое решение судей было — засчитать взятие ворот. А потом они его поменяли. Я впервые в жизни видел подобное. Они поменяли решение прямо на поле! Я считаю, что гол был забит по правилам, положения «вне игры» там не было и в помине.
— А что было потом?
— Потом наш президент Иван Саввиди выбежал на поле. Он меня спросил: «Что случилось?». Я сказал, что гол был забит по правилам. Не только нашему президенту, всем уже надоела эта ситуация. «Олимпиакос» приезжал сюда не в футбол играть. Потом АЕК приехал к нам и сделал проблему из того, что мы забили чистый гол. Это неправильно, понимаете? Это как, к примеру, когда гость приезжает к тебе домой и ведет себя неуважительно. Президент хотел увести команду с поля, больше он ничего не делал. Про нашего президента было многое сказано, но это неправильно. Я здесь уже восемь месяцев, могу сказать с уверенностью, что он очень хороший человек.
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